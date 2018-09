Babin: "El árbitro nos quitó un punto en La Coruña y dos aquí en Gijón"

El vestuario rojiblanco se mostró muy molesto por la actuación arbitral. Babin fue el más explícito de todos. El central de Martinica, autor del gol rojiblanco ante el Numancia, criticó duramente al colegiado canario Trujillo Suárez al considerar que el tanto del conjunto soriano fue en fuera de juego, y elevó la queja al estamento arbitral. "Voy a rajar un poco... La semana pasada nos quitaron un punto en La Coruña, y hoy (por ayer) dos aquí. En el gol el jugador del Numancia está en fuera de juego. Lo vemos todos de forma clara", señaló el central de Martinica en Gol Televisión.

No obstante, Babin no suavizó su discurso minutos después en la zona mixta de El Molinón y mantuvo su crítica. "Parece que somos el Pinto o el Valdemoro, somos el Sporting, un grande de España, y se debe tener un respeto hacia nosotros", destacó antes de añadir sobre el partido que "en lo personal estoy contento por volver a marcar en El Molinón, que es mi casa. Por ocasiones merecimos ganar, por eso estamos tristes por el empate".

Nacho Méndez, sin ser tan duro, también mostró el malestar la plantilla por el arbitraje. "Al descanso llegamos cabreados al vestuario por lo que creemos que es un error arbitral. No han estado bien ninguno de los tres (por el árbitro y los líneas). No han acertado en algunas decisiones y con eso y la presión de la grada nos hemos acelerado", resaltó el luanquín, que también hizo algo de autocrítica: "Generamos las ocasiones necesarias para intentar ganar, pero hay que matar antes los partidos, y no fuimos capaces".

En la misma línea se manifestó Carmona, que al menos relativizó los fallos arbitrales, confiando en que se equilibren durante la temporada: "Veníamos de un arbitraje casero en La Coruña y esta vez tampoco nos ha ayudado. Es cierto que son humanos, pero se están equivocando. Aunque creo que al final de temporada lo que se están equivocando lo devolverán". Además el centrocampista balear, que puso el centro desde el saque de esquina para el gol de Babin, lamentó que el equipo no se aprovechase de un buen tramo inicial de partido: "Tuvimos varias acciones para hacer el segundo gol pero perdonamos".