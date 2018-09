Baraja: "Si valoramos todo el partido, el empate para el Numancia no es justo"

El Sporting vivió ayer un encuentro "distinto al de hace unos días en Soria y muy diferente al de Coruña", según su propio entrenador. Rubén Baraja se fue de El Molinón contento por la mejora de los suyos, pero triste por no haber conseguido la victoria. "Hemos trabajado mucho, nos lo hemos dejado todo para llevarnos los tres puntos e incluso hemos hecho las cosas mejor que hace unos días, pero no ha valido", se lamentó el técnico del Sporting. El pucelano no quiso hablar de la actuación arbitral, como si hicieron algunos de sus futbolistas. Para el preparador rojiblanco, "el premio para el Numancia no es justo viendo todo el partido. No quiero comentar nada sobre el tema, pero todos lo hemos visto y es difícil de valorar, ha sido determinante en el resultado final".

Preguntado por los cambios realizados durante el encuentro, Baraja se defendió argumentando que "buscábamos más frescura por fuera, queríamos profundidad. Con Lod como "8" terminamos con dos puntas y en las últimas acciones incluso hemos hecho un tiro al palo, pero no ha sido suficiente".

El técnico del Sporting se congratuló de ver a Lod como titular y de hacer que Morilla disfrutase de más minutos en El Molinón. El canterano de 17 años está siendo una de las atracciones de la temporada, pese a que ayer tampoco tuvo su día. "Pelayo venía jugando bien y por eso tenemos que darle minutos. Está en un proceso para llegar a ser profesional y hay que tener paciencia. Tiene que saber que hay que seguir trabajando. Es importante tener calma con él y sus procesos", dijo Baraja tras el encuentro de ayer ante el Numancia.

El empate de ayer no sentó bien entre la parroquia rojiblanca, que esperaba más de su equipo en casa. El vallisoletano cree que es temprano para sacar conclusiones: "No podemos dejarnos llevar por la pasión del resultado, estamos aún en la jornada cinco y hay que seguir trabajando".

Por su parte, el entrenador del Numancia, López Garai fue tajante, "el encuentro ha tenido de todo. En la primera parte el Sporting salió con una marcha que nosotros, no lo pasamos bien, pero en la segunda mitad controlamos mejor la situación". El técnico numantino se queda con los segundos cuarenta y cinco minutos de su equipo en el que según sus palabras se vio "una mejor versión de lo que queremos ser".

El técnico se fue contento por el punto logrado por su equipo al puntuar "en un campo como El Molinón donde siempre parece que hay peligro de gol".