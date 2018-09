Baraja: "En la segunda parte no competimos y no supimos jugar el partido"

Rubén Baraja, técnico del Sporting, muestra su decepción por la mala segunda parte del equipo y hace las siguientes valoraciones de la derrota de los rojiblancos ante Osasuna

Valoración de partido. "No hemos competido la segunda parte, la primera ha sido igualada, hemos tenido nuestras situaciones de peligro y alguna ocasión para hacer el gol. La segunda parte el equipo no ha dado lo que pedia el partido. No hemos sabido interpretar lo que necesitábamos. Hay que hacer autocrítica. No hemos jugado sabido jugar el partido, jugamos en corto cuando teníamos que haberlo hecho en largo, no dominamos la segunda acción, y para ganar en Pamplona hay que saber competir los 90 minutos".

Segundo parte, bajón. "El inicio de segunda parte no hemos interpretado bien, tuvimos tres o cuatro pérdidas, que nos han generado desconfianza. Ellos crecieron en el partido y nosotros perdimos el ritmo. Hemos fomentado su presión, porque cuando jugábamos al espacio lo teníamos que hacer al pie. Ha llegado después el gol, en un acierto del rival, y en la segunda parte, con un acierto del rival, llegó su gol. Acabamos el partido con dos delanteros, hay que analizar las cosas, tenemos que dar todos un paso adelante para mejorar"

Djurdjevic, sin gol. "Ha tenido un par de situaciones y no ha hecho gol, hay que darle tranquilidad y confianza, cuando el equipo genera, estará cerca del gol. En la segunda parte, sin situaciones, es imposible hacer el gol. Necesitamos ese nivel de exigencia para que pueda hacer goles y rematar el trabajo del equipo"

Gol de Osasuna, falta al borde del área. "Me enfado mucho, porque son cosas que hablamos continuamente, entonces le hemos dado la posibilidad a ellos, que tuvieran esa opción. Ese gol nos puso el partido cuesta arriba. Ese punto tenemos que mejorarlo. La primera parte sí que hemos alternado, pero la segunda nos hemos confundido en el inicio".

Equipo relajado o presión. "No tengo ninguna duda de la actitud, ni de que el equipo quiere, es todo cuestión de interpretación de juego. Hay que intentar de alternar. Hemos tratado de hacer un cambio, para que Carmona jugase entre líneas, y enlazar alguna jugada, pero no hemos sido capaces.

Crecimiento del Sporting, un solo punto en tres jornadas. "Tranquilo no va estar nadie, a nadie le gusta perder. Estamos trabajando para tratar de dar nuestra mejor versión. Tenemos que encarar los partidos igual que los hemos hecho la primera parte fuera de casa. Molinero estaba advertido de amarilla, nos ha restado la posibilidad de meter algo de pierna fresca dentro, y no hemos sabido reaccionar".