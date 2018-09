Carmona, suplente después de 34 jornadas de Liga

Baraja, técnico poco dado a jugar al despiste, había dejado ver a lo largo de la semana que podría habría alguna sorpresa en el once ante Osasuna. Y vaya si la hubo: jarabe de banquillo para Carmona. La última vez que el balear, jugador que no deja indiferente a nadie, se quedó fuera del once en un partido de Liga fue la temporada pasada, jornada 14, en el empate que el Valladolid (1-1) logró en El Molinón. Fue en el noviembre negro, aquel que le costó el puesto a Herrera. Desde entonces, 34 partidos consecutivos como titular. Ayer se rompió la racha.