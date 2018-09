Molinero: "El árbitro dijo que me iba a expulsar, pedí el cambio"

Sorprendió el segundo cambio de Baraja: André Geraldes entró por Molinero. El Pipo reconoció en rueda de prensa que había sido advertido y que no quiso jugarse la expulsión. Molinero, al término del partido, se mostró molesto con la actitud del colegiado. "El árbitro me dijo que me iba a expulsar. Cuando tienes una tarjeta ya sabes que hay que tener cuidado, pero no puede ser que de forma continua me amenace con que me va a expulsar. Veía que con la siguiente falta que hiciese me podía expulsar, y por eso avise a Baraja para que me cambiase", explicó.

Álvaro pide penalti

El Sporting reclamó un posible penalti sobre Álvaro Jiménez en la primera mitad. "Aridane se para en seco y no me deja continuar, el árbitro no lo ve así, no opino de ellos, pero esperemos que nos piten a alguno de la temporada", indicó Álvaro Jiménez.