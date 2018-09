Baraja: "En la segunda parte no competimos ni dimos lo que pedía el partido"

Rostro muy serio, gesto incluso contrariado y también decepción por volver a repetir un mal partido a domicilio. Rubén Baraja mostró su tristeza por la derrota en Pamplona, y por la forma de leer el partido sus jugadores tras el paso por vestuarios. "No hemos competido la segunda parte. La primera fue igualada, tuvimos nuestras situaciones de peligro y alguna ocasión para hacer gol. Pero en la segunda parte el equipo no ha dado lo que pedía el partido", reflexionó el técnico del Sporting.

Baraja incidió en los fallos cometidos tras el descanso, momento en el que el Sporting desapareció por completo del partido tras una primera parte que sí dejó satisfecho al técnico. "No hemos sabido interpretar lo que necesitábamos. Hay que hacer autocrítica. No hemos jugado sabido jugar el partido, jugamos en corto cuando teníamos que haberlo hecho en largo, no dominamos la segunda acción, y para ganar en Pamplona hay que saber competir los 90 minutos", explicó Rubén Baraja.

En su análisis del partido destacó el aspecto psicológico. "Al inicio de la segunda parte tuvimos tres o cuatro pérdidas, que nos han generado desconfianza. Ellos crecieron en el partido y nosotros perdimos el ritmo. Hemos fomentado su presión, porque cuando jugábamos al espacio lo teníamos que hacer al pie. Y ha llegado después el gol, en un acierto del rival", resaltó el preparador rojiblanco.

El partido se resolvió a favor de Osasuna tras cometer el Sporting una falta al borde del área, una situación que no le gustó a El Pipo, que había advertido a los suyos del peligro de este tipo de acciones. "Me enfadó mucho la falta que hicimos, porque son cosas que hablamos continuamente, y le dimos la opción a Osasuna de marcar", apuntó.

Con el Sporting con 8 puntos sobre 18 posibles obtenidos, Baraja no cree que el problema del equipo se deba a la aclimatación por contar con un bloque casi nuevo ni a la presión o relajación que puedan suponer las primeras jornadas. "No tengo ninguna duda de la actitud, ni de que el equipo quiere, es todo cuestión de interpretación de juego", señaló el técnico del Sporting.

Ayer en El Sadar, Djurdjevic prolongó una semana más su sequía goleadora, sin estrenar aún su cuenta goleadora. Baraja defendió al serbio, pero también le volvió a pegar un toque de atención: "Ha tenido un par de situaciones y no ha hecho gol, hay que darle tranquilidad y confianza, porque cuando el equipo genera, estará cerca del gol. En la segunda parte, sin situaciones de peligro es imposible hacer gol. Necesitamos ese nivel de exigencia para que pueda hacer goles y rematar el trabajo del equipo".

Por otra parte, Jagoba Arrasate, técnico de Osasuna, celebró el segundo triunfo de su equipo esta temporada. "Hemos dado ese plus que otros días no hemos mostrado, me ha gustado la fortaleza mental del equipo. Estuvimos más consistentes. Ha sido nuestro partido más completo. A los jugadores se le tiene que exigir este nivel", apuntó.