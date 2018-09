Santana: "Debemos dar un paso adelante, el Sporting está llamado ser un equipo fuerte de la categoría"

Hernán Santana se medirá este sábado por primera vez a Las Palmas, su exquipo, en un choque en el que Sporting llega en una situación delicada tras tres jorandas sin ganar.

Ánimo en el vestuario y reunión tras el partido. "No estamos bien, es obvio, por la dinámica de las últimas semanas del equipo. Pero después de la charla tras el partido intentamos corregir cosas, intentamos ver en que está fallando el equipo fuera de casa para corregirlo, y dar un paso adelante, porque el Sporting está llamado a ser un equipo fuerte en esta categoría y no se puede competir de una forma en casa y otra fuera".

Paso adelante ante un equipop fuerte. "Es una semana donde nos toca apretar bien los dientes a todos, no es lavar la imagen, porque en cierta forma estamos compitiendo, aunque no se consiguen los resultados que queremos. Seremos un equipo que le pondremos las cosas dificiles, le pondremos las cosas dificiles a Las Palmas, el equipo va a responder".

Reencuentro."Es un partido especial, es la primera vez que salgo de casa, que juego en otro equipo, va a ser un partido muy especial, pero no dejan de ser tres puntos, noventa minutos en los que no importa el rival que tengamos delante, y que sí o sí los tres puntos queden en El Molinón".

Falta de gol. "Las Palmas ha hecho una plantilla, de las mejores de la Liga, nos está costando fuera de casa ser un equipo que pise el área rival. En El Molinón llevamos nos tocará llevar el peso del partido, tienen a Rubén o Rafa y mucho potencial ofensivo, así que tenemos que estar muy concentrados defensivamente".

Conclusión déficit rendimiento. "El equipo tiene dos caras, se ve un equipo sólido y ordenado. Está empezando aún, estamos en la sexta jornada y aún queda margen de mejora. Tenemos que soltarnos, hay gente de sobra para crear ocasiones en este equipo".

Sequía arriba. "En el fútbol si no creas ocasiones te tiene que preocupar. Es una semana de hacer autocrítica, y ver que debes mejorar, y que el Sporting sea un equipo ordenado, que concedemos pocas ocasiones, pero que se vea también un equipo con ambición de ganar los partidos".

No competir en el segundo tiempo de Pamplona. "Todo el mundo tiene derecho a exigir que faltó garra en el segundo tiempo, pero le digo a la afición que esté con el equipo, que la Segunda es muy larga".

Sensaciones perosnales. "Me toca seguir trabajando y estando al cien por cien. A nadie no le gusta no jugar, ni salir del once titular, me toca aceptarlo y seguir trabajando".

Celebrar el gol ante Las Palmas. "No me lo quiero plantear demasiado en serio, pero si marco en el último minuto y conseguimos la victoria estaré muy contento".