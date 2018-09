Baraja: "Los jugadores tienen que dar un paso adelante, como lo he dado yo para inspirarles a mejorar"

Fallecimiento del padre de Carmona

Es un día triste por Carlos y su familia. Lo más importante es la persona y saber entender lo que él quiere. Estamos a su disposición. Él quiere estar aquí, está comprometido con jugar y estar con el equipo. Es la que él ha decidido y le hemos dado la absoluta libertad.

La actitud de Carmona refleja la importancia del partido

Si hay alguna cosa que para mí es importante es el compromiso y la implicación de los jugadores por aportar. Es un gran ejemplo para el resto. Habla un poco de su grado de compromiso con el equipo y con el Sporting.

Tres semanas sin ganar

Es una semana en la que hemos tratado de tener la autocrítica necesaria y llegar a conclusiones claras y sencillas. Es fútbol, se puede ganar o perder, pero hay que jugar con la máxima intensidad y concentración. El equipo siempre ha dado la cara desde que estoy aquí. Habrá días mejores o peores, pero siempre se compitió. No hay que dramatizar. Esto es fútbol y mañana tendremos un partido.

Preocupación por la situación

El fútbol es pasión y nuestros aficionados quieren que el Sporting gane. No estamos en esa dinámica y sé el peaje cuando no consigues resultados. Estamos en la jornada 7, tenemos un amplio margen de mejora, de ir ensamblando y ajustando cosas. Es lo que me hace pensar que podemos mejorar. Tratamos de mejorar, corregir las cosas y elegir mejor las opciones para ser más competitivo. El equipo trabaja, quiere, no tengo ninguna duda en ese sentido.

¿Qué Sporting saldrá mañana?

Espero ver un equipo diferente en cuanto a lo que queremos ser. Tenemos delante un gran rival. Hay que mantener la intensidad en los noventa minutos. Debemos ser nosotros mismos. Lo hemos conseguido en El Molinón y hay que tratar de conseguirlo en casa y fuera. Tenemos que encontrar certezas de rendimientos estables.

Cambio de sistema

Estamos trabajando para que el equipo tenga su mejor versión. En ese camino de buscar certezas tengo que encontrar. Que generemos ocasiones de peligro y con la pelota lleguemos al área rival.

Nivel de rodaje del equipo

La competición te va dando información. Hemos tenido lesiones de seis o siete jugadores que no nos ha permitido ver cosas. Blackman o jugadores que han ido con la selección. No es una excusa en cuanto a encontrar el equipo que queremos ser.

Lod

Es un futbolista que tiene que aparecer y darnos trabajo. Tiene que ser determinante para nosotros cuando tengamos la pelota.

Mariño afirma que el entrenador no les manda no tira

Cuando no llegas al área rival tienes menos posibilidades de ganar, es una evidencia. Espero un Sporting diferente. Que ellos también den un paso adelante, como lo he dado yo para inspirarles a mejorar.

Peybernes, ¿novedad ante Rubén Castro?

Rubén Castro es un magnífico jugador. En el proceso en el que ves la evolución del equipo hay gente que viene trabajando bien. Defensivamente el equipo está fuerte. Independientemente de quien juegue, tenemos la tranquilidad de que van a competir bien.