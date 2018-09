Baraja: "Los jugadores deben dar un paso adelante, como lo he dado yo"

"Hemos tratado de tener la autocrítica necesaria y llegar a conclusiones claras y sencillas". Rubén Baraja asume la necesidad de darle un cambio al Sporting que se vio en El Sadar. El entrenador rojiblanco defiende la solidez defensiva del equipo, pero reconoce que debe haber un mayor protagonismo con el balón. "Espero un Sporting diferente", sostiene antes de solicitar más atrevimiento a la plantilla. "Los jugadores deben dar un paso adelante, como lo he dado yo para inspirarles a mejorar y crecer", subraya el Pipo.

"Cuando no llegas al área rival tienes menos posibilidades de ganar, es una evidencia. Buscamos generar más ocasiones de peligro, llegar más con la pelota", señala Baraja, escueto a la hora de explicar la fórmula para hacer que el Sporting se estire en ataque. El Pipo asegura que los errores están más que detectados y evita concretar si aplicará el cambio de sistema que ha ensayado durante la semana hoy ante UD Las Palmas. Tampoco concreta sobre algunas de las posibles novedades en el once. Sí particulariza en un nombre: Robin Lod. "Es un futbolista que tiene que aparecer y darnos trabajo. Tiene que ser determinante para nosotros cuando tengamos la pelota", subraya.

"Tendremos delante a un gran rival. Hay que mantener la intensidad en los noventa minutos. Debemos ser nosotros mismos. Lo hemos conseguido en El Molinón y hay que tratar de conseguirlo también fuera. Tenemos que encontrar certezas de rendimientos estables", dice Baraja sobre el duelo ante la Unión Deportiva Las Palmas. "El fútbol es pasión y nuestros aficionados quieren que el Sporting gane. No estamos en esa dinámica y sé el peaje cuando no consigues resultados. Estamos en la jornada 7, tenemos un amplio margen de mejora. El equipo trabaja, quiere, no tengo ninguna duda en ese sentido", sostiene el vallisoletano. El entrenador del Sporting pide también cierta calma. "El equipo siempre ha dado la cara desde que estoy aquí. Habrá días mejores o peores, pero siempre se compitió. No hay que dramatizar por perder ante Osasuna. Esto es fútbol", destaca. El Pipo, además, recuerda que "hubo seis o siete jugadores que por lesiones o por llamadas de la selección no hemos podido tener", si bien matiza que "eso no es excusa para ver al equipo que queremos ser".

Por último, Baraja tiene palabras de elogio y cariño hacia Carmona, del que destaca su compromiso después del fallecimiento del padre del jugador. "Lo más importante es la persona. Él quiere estar aquí, está comprometido con jugar y estar con el equipo. Es un gran ejemplo para el resto. Habla un poco de su grado de compromiso con el equipo y con el Sporting", concluye.