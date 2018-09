Baraja: "Álvaro Jiménez ha sido determinante, no sólo por la acción del gol"

"Estoy contento por cómo han reaccionado mis jugadores". El entrenador del Sporting siente que la plantilla dio ante la Unión Deportiva Las Palmas el paso adelante que demandó. Al menos, así se extrae de la satisfacción con la que valoró un triunfo que da un respiro después de tres jornadas sin ganar. "Hemos estado serios ante un rival que no había perdido hasta ahora, realizando un partido completo", destacó el técnico rojiblanco.

"Hay que tener tranquilidad y equilibrio en los momentos difíciles. Tras tres resultados que no son buenos, ganas y recuperas confianza", deslizó Rubén Baraja para disipar las dudas que han envuelto al Sporting tras los últimos resultados. "Hemos visto un partido competido, difícil, duro. Era complicado tener continuidad en el juego. El árbitro acertará o se equivocará, pero lo que quiero valorar es cómo ha competido el Sporting", advirtió respecto a las quejas del técnico rival, Manolo Jiménez, que reclamó un fuera de juego previo a la acción del gol.

"Hemos tratado de jugar cuando hemos podido. Hemos estado acertados en la toma de decisiones. Buscábamos madurar como equipo", subrayó Baraja, en respuesta a los problemas en la circulación del balón durante la primera parte. El Pipo extendió su satisfacción al efecto del cambio táctico que presentó ante los canarios. "Con Lod por dentro hemos tratado de buscar soluciones. Teníamos dificultades para llegar a tres cuartos y hemos optado por esa opción. Por el problema del idioma no entiende todo lo que queremos", comentó, con una sonrisa, a la espera de que el finlandés vaya en crecimiento.

El entrenador del Sporting habló también sobre dos nombres propios, como Álvaro Jiménez y Carmona. "Álvaro venía de mucho tiempo sin jugar", afirmó en un primer momento para continuar con que "ha sido determinante en el resultado, no sólo por el gol. Ha estado incisivo y trabajado muy bien en las idas y vueltas". En cuanto al balear, volvió a señalar que "la actitud que ha tenido dignifica muchísimo no sólo a él, también al fútbol y a lo que quiere al Sporting. Se atrevió a lanzar el penalti y El Molinón le ha reconocido como se merece", destacó. Por último, explicó la baja de última hora de Babin, que iba a ser titular y se retiró en el calentamiento. "Tiene un virus estomacal. Pasó mal la noche y decidimos probar hasta última hora. Es difícil entrar como lo ha hecho Álex Pérez. Los dos centrales han estado a un gran nivel. Eso enriquece al equipo", concluyó.

"No hemos dado cuatro o cinco pases seguidos. Eso no es normal en un equipo como el nuestro", señaló Manolo Jiménez, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. "No he visto al Sporting superior. El control hasta el minuto 29 era nuestro. La acción del gol viene precedido de un fuera de juego clarísimo", añadió para mostrar su descontento con la actuación arbitral. "No hemos hecho nuestro mejor partido, pero no nos hemos sentido inferiores al Sporting. Se nos han escapado tres puntos, pero hemos merecido llevarnos uno", sentenció.