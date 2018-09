Jiménez culpa al árbitro de su primera derrota

De jugador no se cortaba a la a hora de meter la pierna. Había que hacerlo para no quedarse atrás respecto a sus compañeros de zaga en el Sevilla: Diego, Martagón... Ahora como entrenador parece llevar al día las estadísticas de las pataditas que sufre su equipo. Y es que Jiménez se quejó ayer amargamente del arbitraje. El técnico de Las Palmas denunció que el Sporting había cosido a faltas a los suyos con la permisividad del colegiado y que el gol de Álvaro Jiménez había llegado precedido de un fuera de juego. La justificación, el miedo escénico que provoca El Molinón. De que su equipo prácticamente no asustara a Mariño, poco o nada. La culpa de la primera derrota de la temporada de uno de los equipos con más potencial económico de la categoría -las ayudas al descenso hacen mucho- del trencilla, según Jiménez. Después, por ejemplo, del arbitraje en La Coruña, al Sporting ya le tocaba equilibrar la cuenta.