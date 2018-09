Una victoria balsámica

En el fútbol muchas veces no existe mejor remedio para paliar una crisis de resultados que tener que enfrentarte a un reto supuestamente complicado. De tal forma se planteaba a priori el partido que medía al Sporting ante un Las Palmas, que visitaba El Molinón Enrique Castro 'Quini' tras noquear en la última jornada al Málaga, líder de la categoría y sin haber cedido hasta entonces un solo punto. Liderato que dicho sea de paso seguirá ostentando el conjunto entrenado por Muñiz, haga lo haga ante el Majadahonda, precisamente el próximo rival con el que se las tendrán que ver los hombres de Baraja.

Había por ello durante la previa al partido cierta inquietud e intranquilidad entre los aficionados rojiblancos, a pesar de las estadísticas favorables en los encuentros disputados hasta la fecha a la vera del Piles. Pero hablar o fiarse de los números cuando apenas se han disputado siete jornadas (contando la presente) es como mínimo arriesgado. Consultando esas mismas estadísticas se hubiese podido comprobar que de las seis jornadas precedentes, los canarios tan solo habían disputado dos fuera de las islas, cosechando un empate en Zaragoza y una victoria en Badajoz ante el Extremadura.

Ante los amarillos Baraja decidió de entrada efectuar algunos cambios en relación al once que cayese derrotado en Pamplona. Volvió así a situar a Cofie por delante de la zaga, con Sousa y Lod como acompañantes del ghanés de ese trivote por el que parece seguir apostando el técnico vallisoletano en esta temporada. Por otra parte Álex Pérez habiendo sido descartado de mano por el 'Pipo' para formar pareja con Babin en el centro de la defensa, vio cómo una lesión de éste durante el calentamiento le devolvía al once titular con Peybernes a su lado.

No empezó mal el Sporting, con un Álvaro Jiménez que desde el primer minuto se vio con muchas ganas de disipar cualquier atisbo de duda que pudiese haber sobre su fichaje. Fue sin duda su mejor partido en lo que va de temporada, aderezado además con un gran gol tras una no menos brillante acción individual de Lod, otro de los mejores del encuentro. Un gol que sirvió para acallar los primeros silbidos que habían comenzado a oírse en el estadio mediada la primera parte.

Por su parte el conjunto isleño apenas había inquietado hasta entonces la meta defendida por Mariño. Y tampoco el gol encajado hizo que variase en lo más mínimo su disposición sobre el campo. Se pudo llegar así al descanso con un marcador favorable y con la única duda de si el Sporting regresaría de los vestuarios con la misma concentración que había ofrecido durante los primeros 45 minutos. Y es que los precedentes son los que son.

Para satisfacción de la parroquia rojiblanca su equipo volvió al césped si cabe aún más enchufado al partido. Lejos de ceder terreno a su rival, se fue a presionar arriba, tratando con ello de buscar ese segundo gol que pudiera dejar casi visto para sentencia el partido.Y pudo lograrlo de no haber marrado Carmona un penalti (más que discutible). El balear no quiso eludir la responsabilidad del lanzamiento, deseoso seguro de poder dedicarle un gol a su padre tristemente fallecido. El público respondió al fallo con un aplauso unánime que sirvió de paso para zanjar las críticas que sobre el diez del Sporting se han venido vertiendo en los últimos tiempos. Aplausos que se repitieron cuando fue sustituido para dar entrada a Nacho Méndez. Antes Djurjevic (de nuevo solo ante el peligro y sin crearlo tampoco) había dejado su puesto a Blackman, quien sí dejó algunas acciones para la esperanza. El último recambio fue el de Hernán por Lod cuando quedaban escasos minutos para la conclusión y la consigna era no correr ningún riesgo innecesario.

Tuvo no obstante Alvaro Jiménez en el descuento una gran ocasión para haber firmado su primer doblete con la camiseta rojiblanca. No pudo ser pero lo importante fue que al igual que el fallo en el penalti, el suyo tampoco tuvo repercusión en el resultado final. Victoria más que justa y sobre todo balsámica para un Sporting que de este modo podrá afrontar la visita Majadahonda en una situación completamente distinta de la que hubiera supuesto el no haber logrado sumar los tres puntos ante los canarios. Así es el fútbol, donde de la gloria al fracaso a veces media tan solo un gol. Pero donde también suele salir premiado el equipo que juega al fútbol como lo hizo el Sporting ante Las Palmas, especialmente en la segunda parte. Este y no otro ha de ser el camino y teniendo en todo caso muy presentes aquellas sabias palabras del por siempre añorado Manolo Preciado. No nos vayamos ahora tampoco a creer el Leverkusen.



Post Scriptum: durante la semana había sorprendido en cierto modo la decisión del club de subir los precios en las entradas con respecto a los que venían siendo por decirlo así, habituales. En vistas al próximo partido en casa ante el Reus, ¿dependerán de lo que se consiga en Majadahonda o se tirará la moneda al aire?