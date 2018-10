El muro continúa sin Babin

El Sporting sumó, ante la Unión Deportiva Las Palmas, su tercer partido de Liga con la portería a cero apoyado en una buena actuación defensiva que tuvo en Álex Pérez y Peybernes dos de los focos principales. La sincronizada y seria actuación de los dos centrales en el primer partido que disputaron juntos puso en jaque el ataque canario y dejó sin disparar a puerta al "Pichichi" de la categoría, Rubén Castro. Todo en un día en el que no estaba previsto que formaran juntos como titulares, ya que Álex Pérez ocupó a última hora el puesto de Babin, indispuesto en el calentamiento.

Ver a Babin tomar el camino de los vestuarios a minutos de iniciarse el partido no era la mejor noticia posible para enfrentarse al mejor ataque de la categoría. La ausencia del internacional por Martinica, afectado por un virus gástrico, no mermó el potencial defensivo de un Sporting que tuvo en Álex Pérez y Peybernes un muro prácticamente infranqueable. Baraja lo destacó al finalizar el encuentro como una de las claves que permitió sumar los tres puntos tras tres jornadas sin conseguirlo. "Esto enriquece al equipo", subrayó.

El Sporting estuvo peleado el año pasado con la fórmula para cubrir las bajas en el centro de la defensa. Xandao no se consolidó en el equipo y se fue en enero; Quintero apenas contó; Guitián no tuvo continuidad y Juan Rodríguez apareció fugazmente. Álex Pérez y Barba se repartieron el grueso de los minutos, un riesgo que acabó pagando el equipo en momentos como en la promoción de ascenso, en el que el madrileño fue baja por sanción y Guitián, primera opción para el Pipo, no podía jugar por contrato. Errores que, esta temporada, el Sporting espera no repetir.