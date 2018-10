Sousa, pulmón y cerebro

Presiona, roba, juega y marca. André Sousa volvió a demostrar, ante la Unión Deportiva Las Palmas, que es uno de los futbolistas más en forma del Sporting. Los números del portugués ante los canarios le acreditan como el jugador más participativo. Fue el que más pases precisos realizó, 33, con un acierto del 76,7%. Además, completó 8 de los 13 balones en largo que efectuó y ganó 10 de los 16 duelos que protagonizó con el rival. Una tarjeta, la del luso, destacable.

Baraja cambió el sistema táctico para intentar que el fútbol de Robin Lod enriqueciera al equipo. El movimiento de colocar al finlandés en la mediapunta no acabó de convertirle en el gran protagonista, ni en el epicentro del juego rojiblanco, pero quizá ayudó para que otros de sus compañeros asumieran este papel. Y es que, a nivel de participación, Lod se quedó lejos de Sousa. Fueron Roberto Canella, con 30 pases precisos y un acierto del 81,1% y Cofie, con 27 y un acierto del 79,4%, los siguientes en este apartado. Números que no miden el nivel de influencia de estos envíos ni su dificultad, pero sí dan una referencia. Lod realizó 20 pases precisos, con un 80% de acierto. Uno de ellos fue la asistencia del gol. Lo curioso es su nueva posición no le hizo crecer en este aspecto. En El Sadar, en banda izquierda, dio 22 pases.

André Sousa completó los noventa minutos ante la Unión Deportiva Las Palmas, tras ser sustituido en las dos jornadas anteriores. La ausencia del portugués ante el Numancia no ayudó a romper el empate final. Tampoco tuvo más mordiente el equipo cuando dejó su sitio en El Sadar, donde los gijoneses cayeron derrotados. La generosidad en los esfuerzos es otra de las características del fútbol del luso. Un detalle que, en ocasiones, le erige como sostén y pulmón en lo defensivo. Sousa parece querer más y su nivel de participación le lleva a ofrecerse, también, como cerebro.