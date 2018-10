Álvaro Jiménez: "Me encuentro cada vez mejor, estoy muy arropado por los compañeros"

Álvaro Jimenez logró el pasado fin de semana su primer tanto de esta temporada con la camiseta del Sporting. El triunfo ante Las Palmas ha inundado de tranquilidad el ambiente en el vestuario, tras vivir un mala semana por la derrota en Pamplona.

Satisfacción. "Por el gol, el trabajo del equipo era un día especial. Sabemos cuál era la principal motivación del día, fue un día redondo, para dedicarle a una persona. Estamos todos muy contentos y sabemos la línea a seguir".

Momento de forma. "Me encuentro cada vez mejor, he tenido la racha de cuatro partidos seguidos jugando, me encuentro muy cómodo, muy arropado por los compañeros, estoy muy contento y espero seguir en esta línea".

Jugar en el Wanda. "Es un escenario en el que a todos les gusta jugar. Esperamos seguir en esta línea, así podemos ganar a cualquiera. Jugar ante un recién ascendido no es menos peligroso que jugar ante Las Palmas".

Ambiente ante Las Palmas. "Fue magnífico. Tenemos un plus más con la afición. Fue un día para recordar".

Ascenso con el Getafe. "La principal característica en Segunda es la intensidad, y la estamos adquiriendo. La Segunda es larguísima, con el Getafe hace dos años a estas alturas estamos en descenso. Las rachas buenas y malas se acaban. Ningún equipo va a subir solo por el nombre".