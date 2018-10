El partido de España en Gijón puede retrasar al lunes el derbi en El Molinón

La promesa de Luis Rubiales de disputar un partido en homenaje a Quini en El Molinón podría afectar al derbi asturiano de la segunda vuelta, previsto para el fin de semana del 23 y 24 de marzo. El presidente de la Federación garantizó ayer que La Roja jugará en Gijón entre el jueves 21 y el martes de 26 de marzo, bien un partido de clasificación para la Eurocopa o un amistoso. Hasta diciembre no se conocerá el calendario de la fase clasificatoria. Si el combinado que entrena Luis Enrique tiene que jugar de sábado, el derbi regional podría retrasarse al lunes. Si a La Roja le toca jugar de domingo, el duelo de máxima rivalidad regional podría ser de viernes. Todo ello para preservar el césped. Para que se mantenga el duelo entre Oviedo y Sporting el fin de semana, como es deseo de la mayoría de los aficionados, España tendría que jugar viernes o lunes. Nada, no obstante, se resolverá hasta diciembre.

Rubiales es consciente de que las fechas que maneja para el partido de España coinciden con el Sporting-Oviedo de marzo. Y pide colaboración y paciencia: "La Selección jugará en marzo en El Molinón. Quini ha representado muchísimo para el fútbol español. Por una leyenda como El Brujo tendremos que hacer un esfuerzo todos", apuntó ayer intentando abrir una vía hacia el entendimiento. "Esa era la fecha que quedaba libre para homenajear a Quini. Por eso todos los demás tenemos que hacer esfuerzos", insistió.

Del martes 20 al miércoles 27 de marzo de 2019 el calendario reserva esos días para las Selecciones. Y el fin de semana del 23 y 24 de marzo tendrá lugar el derbi entre Sporting y Oviedo, fechas en las que no hay partidos de Primera. LaLiga, con el nuevo modelo de calendario asimétrico, encajó el choque asturiano en unos días en los que no hay fútbol de la máxima categoría para darle máxima visibilidad. De ahí que el traslado al viernes o el lunes del partido tenga mal encaje para la patronal de clubes y los operadores televisivos y podría abrir otra brecha entre Liga y Federación.

Las peñas del Sporting y el Oviedo acogieron con distintos matices la posibilidad. "Lo primero debe ser el merecido homenaje a Quini, no pasa nada si el derbi se juega de lunes", señaló ayer Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas. "Lo único firme es que la Selección jugará en El Molinón en homenaje a Quini, y eso es un detalle a valorar. En diciembre ya se mirará la posibilidad que trastoque menos el derbi", añade Jaime Álvarez, vicepresidente de UNIPES. Jaime Campillo, vicepresidente de la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo, resaltó que "me parece otra gambada de la Federación y una auténtica pasada si se tiene que jugar el derbi de viernes o lunes. No piensan ya en el aficionado". "La Federación tendría que intentar no entorpecer un partido tan importante como el derbi. Se puede jugar el sábado el derbi y el domingo la selección o al revés. Un derbi de lunes o viernes sería descafeinado", añadió Vicente González-Villamil, presidente de los veteranos del Oviedo.

Los clubes, Oviedo y Sporting, lanzaron ayer un mensaje de tranquilidad. "Ambos partidos son importantes", aseguraron en el Sporting. "Habrá que buscar el mejor encaje", señalaron en el Oviedo.