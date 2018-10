La Federación de Peñas niega haber denunciado la pancarta por Carmona

La Federación de Peñas Sportinguistas niega haber denunciado ante la Liga la pancarta en apoyo a Carmona exhibida en la Grada de Animación 1908 por, presuntamente, no cumplir los requisitos que exige la patronal para acceder y lucir en el campo este tipo de enseñas. En un comunicado realizado por este colectivo se explica que "en una tertulia de una radio sportinguista que emite por internet se acusó a don Jorge Guerrero, presidente de la Federación de Peñas, de haber presentado una denuncia a nivel particular ante la Oficina Nacional del Deporte", algo que "se ha propagado por las redes sociales" y aclaran que es una "absoluta falsedad. No ha existido tal denuncia, ni a nivel particular ni como Federación".

La Federación de Peñas, tras puntualizar que "desconocemos si la pancarta en cuestión cumplía o no los requisitos", ha informado de que ha puesto todo este asunto "en conocimiento de nuestros servicios jurídicos para que todo este desagradable asunto se esclarezca, identificándose a todos los responsables de tan mezquino y ruin ataque". La pancarta en cuestión lucía el siguiente mensaje: "Mucha fuerza, Carmona". Se exhibió minutos antes de iniciarse el partido del Sporting ante la UD Las Palmas y fue una manera de trasladar el cariño de la grada al futbolista rojiblanco tras el fallecimiento de su padre. Más allá del mensaje, la única problemática que puede suponer este tipo de situaciones es que la Liga debe de tener constancia previa de su uso para poder analizar tanto el mensaje como los materiales de la pancarta con el fin de cumplir con el reglamento establecido.

Según ha podido saber este periódico, el club recibió una llamada de la Liga preguntando por la pancarta en cuestión y respondió que cumplía con todos los requisitos. El eco de la llamada llegó lógicamente a la Grada de Animación, donde confirmaron que todo estaba en regla con el cartel referente al fallecimiento del padre de Carmona.

Tras la estupefacción ante el hecho de que pudiese originar problemas una pancarta tan inocua y solidaria, se empezó a señalar a Jorge Guerrero como autor de la denuncia oral a La Liga, pero él niega los hechos. Quienes lo acusan apuntan al presidente de la Federación de Peñas Sportinguistas asegurando que avisó directamente al gijonés Florentino Villabona, adjunto a Javier Tebas con especial dedicación para los temas relacionados con el departamento de Integridad y Seguridad, "con quien tiene contacto directo". Detrás se situaría, según señalan, "rencillas y batallas" que tiene el presidente de la Federación contra la recién creada Grada de Animación 1908, estrenada esta misma campaña y que ocupa el habitual espacio de los Ultra Boys.