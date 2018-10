A Lod le gusta jugar por dentro

Ante Las Palmas Baraja cambió de sistema, pasó de jugar con un pivote por delante de la defensa, y dos centrocampistas por delante, a hacerlo con dos pivotes, y por delante un mediapunta. Y en esa posición de enganche actuó Robin Lod. El centrocampista finlandés, que había jugado hasta entonces por la banda izquierda, cuajó una buena actuación. El equipo lo notó, con un triunfo trabajado ante el conjunto canario. Y Lod se encontró más cómodo y quedó más satisfecho con su actuación. "El cambio de posición me vino muy bien, pero creo que también al equipo", señala.

"Me siento mejor jugando por detrás del delantero", incide el finlandés, que la semana que viene se perderá el duelo ante el Reus al acudir de nuevo con su Selección para disputar dos nuevos encuentros de la Liga de Naciones. "Para mí es muy importante y me siento orgulloso de jugar en mi selección. Es difícil elegir entre perderme un partido del Sporting o de la selección", resalta.

Lod, ante Las Palmas, dio una asistencia de gol, ejecutó dos centros al área, dos remates y realizó un regate en los 86 minutos que jugó. Hasta la fecha ha participado en cinco de los siete partidos que ha jugado el Sporting. Solo se perdió el primero en Alcorcón por lesión, y el de la cuarta jornada en Riazor ante el Deportivo por estar con Finlandia.

"Vamos mejorando, opino que vamos en la buena dirección, estamos iniciando la Liga y tenemos que coger confianza", señala el mediapunta rojiblanco, que lanza un mensaje de calma tras las dudas que ha suscitado el equipo en este inicio, en especial en los partidos disputados a domicilio.

Adaptación a España

Este verano, cuando llegó a Gijón, Miguel Torrecilla, director deportivo del club, destacó su amplia polivalencia. Baraja de momento le ha probado en el centro del campo y en la banda izquierda. Lod ha dejado destellos de su calidad, pero aún no ha tenido continuidad en el juego. "Espero que lo mejor de mí se pueda ver", resalta Lod antes de añadir que ya le ha cogido el punto al fútbol español pese a llevar jugando poco más de un mes: "El juego del fútbol español es muy bueno y muy rápido. Me gusta mantener la posesión y el juego aéreo, que es algo que me viene bien".

Esta temporada marcó en su debut en el partido ante el Nástic en El Molinón, y tras salir desde el banquillo esa jornada y ante el Extremadura, Baraja le ha dado la titularidad en las últimas tres jornadas. "Fuera tenemos que jugar con más confianza y cambiar nuestra mentalidad", señala sobre el partido que tendrán que afrontar el próximo lunes en el Wanda Metropolitano frente al Rayo Majadahonda a partir de las 20.00 horas (La Liga 1,2,3 TV).