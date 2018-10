Álex Pérez: "A veces se me mira con lupa"

"Se me está mirando con lupa en algunas ocasiones, pero espero que me sirva para sacar lo mejor de mí. Es algo a lo que estoy acostumbrado". Álex Pérez no se esconde a la hora de hablar sobre su posible suplencia, o el hecho de haber estado cuestionado desde su llegada a Gijón. El central madrileño destaca que "no sé el motivo por el que se me exige más que otros, pero es algo que me motiva".

Álex Pérez es el único jugador del Sporting, junto a Mariño, que ha disputado todos los minutos esta Liga. El pasado fin de semana actuó de titular tras sufrir una indisposición Babin en el calentamiento, ya que Baraja había previsto relevarle al banquillo. Aún así Álex Pérez cuajó una actuación notable. Ahora, de cara al partido ante el Wanda, el jugador madrileño lucha por mantenerse en el once, aunque las últimas sesiones el Pipo ha trabajo más con la pareja de integrada por Babin y Peybernes. "Cuanta más competencia mejor", destaca antes de añadir que "a nadie le gusta ser suplente".

El lunes el Sporting buscará estrenar su casillero de triunfos a domicilio, tras las derrotas sufridas en las visitas al Deportivo y Osasuna, y el empate en Alcorcón. "El Wanda es un buen escenario para lograr la primera victoria fuera", comenta Álex Pérez, que también avisa del peligro del Rayo Majadahonda: "Es un rival difícil, no nos podemos confiar. En Málaga la pasada jornada perdieron solo 1-0.