El Sporting perderá para el Reus a cuatro jugadores por las selecciones

El calendario internacional de selecciones dejará tocado al Sporting la próxima semana. Hasta cuatro jugadores de la plantilla rojiblanca han sido llamados por sus respectivos países para jugar diferentes partidos. Una circunstancia que hará que los rojiblancos tengan cuatro bajas para recibir al Reus en El Molinón el sábado 13 de octubre. A las ausencias ya conocidas de Lod, Babin y Pelayo Morilla se unió ayer Dani Martín, que ha sido citado por primera vez con la selección sub-21.

El joven guardameta rojiblanca vivirá así su primera experiencia con el conjunto que se sitúa como antesala de La Roja. Dani Martín, que había ido ya convocado anteriormente con la 19, da un paso y afrontará la experiencia de participar en una fase de clasificación, que en este caso será para la Eurocopa sub-21 que se celebrará ante Italia y San Marino. Los compromisos que tendrá que afrontar la sub-21 serán ante Albania e Islandia. La duda se sitúa en saber si Dani Martín podrá debutar, ya que tenderá que competir con el meta del Athletic de Bilbao Unai Simón y el del Alavés Antonio Sivera.

Dani Martín, que cumplió el pasado verano 20 años, se incorporó de forma definitiva a la primera plantilla del Sporting. Sin embargo una lesión en un dedo le tuvo en el dique seco este verano casi dos meses, lo que le impidió por ejemplo tener la opción de debutar en la Copa del Rey, en el duelo que jugó el Sporting ante el Numancia.

En la sub-21 Dani Martín se encontrará con el exrojiblanco Jorge Meré, que desde su llegada al Colonia sigue siendo un habitual en las convocatorias. Meré fue citado por primera vez para la sub-21 tras su salto al primer equipo del Sporting.

Los otros jugadores que estarán ausentes la próxima semana son Morilla, que irá con la sub-19, tras no haberlo podido hacer un par de semana antes por unos problemas musculares. Además Lod jugará con Finlandia ante Estonia y Grecia dentro de la Liga de las Naciones, y Babin se medirá con Martinica ante Puerto Rico e Islas Vírgenes, dentro de la fase de clasificación para la Copa de Oro de la Concacaf.

El contratiempo para Baraja se sitúa en el caso de Babin y Lod, ya que en el caso del defensa ha sido titular indiscutible desde el inicio de Liga, mientras que el mediapunta se ha asentado en el once las últimas semanas. En el caso del finlandés además todo apunta a que será baja en el siguiente parón de Selecciones para el derbi ante el Oviedo en noviembre. Babin, sin embargo, había pactado con el Sporting que solo se perdería este encuentro, ya que Martinica no está reconocida por la FIFA y el club rojiblanco no tiene obligación de ceder a Babin para estos partidos.