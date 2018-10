Un día para disfrutar

Aunque es natural de Toledo, Molinero creció en la cantera del Atlético de Madrid, y llegó incluso a jugar 25 partidos con el primer equipo en Primera. Después ya empezó un largo periplo por el Málaga, Mallorca, Levante, Betis o Getafe entre otros. La temporada pasada Molinero no tuvo la suerte de jugar en la visita del Getafe al Atlético al Wanda. Por eso el lunes el lateral rojiblanco vivirá un partido muy especial, porque podrá disfrutar por primera vez de la nueva casa de su Atlético de Madrid.

Molinero es el tercer jugador que más minutos ha disputado hasta la fecha con Baraja, solo superado por Mariño y Álex Pérez, que lo han jugado todo. Desde su llegada al Sporting ha sido un fijo para el Pipo. La única vez que decidió sustituirle fue en Pamplona, ante Osasuna, y porque Molinero se lo pidió. "El árbitro me dijo que me iba a expulsar. Veía que con la siguiente falta que hiciese me podía expulsar, y por eso avise a Baraja para que me cambiase", señaló Molinero tras aquel partido.

Con apenas once años el actual lateral derecho del Sporting llegó a la cantera del Atlético, un club del que salió con 21, y según confesó en alguna ocasión, la experiencia le hizo crecer como futbolista y persona, por cumplir el sueño también de jugar en el club del que había sido aficionado toda la vida su familia.

El año pasado con el Getafe no tuvo la oportunidad de jugar en la visita al Wanda, por eso el lateral cumplirá el lunes el sueño de ver de primera mano la casa del equipo de toda su vida.