Peybernes seguirá tres años más si el Sporting asciende

Llegó en mitad del verano a Gijón. El 2 de agosto Peybernes fue presentado en Mareo y se arrancó a hablar en castellano, con un mensaje de agradecimiento. Después volvió al inglés, para explicar cómo afrontaba el reto de jugar en el Sporting. Aquel día dio muestras de que su apuesta por el conjunto rojiblanco iba en serio. Ayer, dos meses después de su llegada, Peybernes mostró que ya es casi un gijonés más. Habló fluidamente en castellano, de lo cómodo que se encuentra en Gijón y demostró que quiere ganarse el puesto en el campo y fuera de él. Hasta el punto que Peybernes, que está cedido por el Lorient, desveló que si el Sporting asciende seguirá tres temporadas más.

"Espero que subamos a Primera, porque si lo hacemos, estaré seguro tres años más en Gijón seguro. Si seguimos en Segunda habría que hablar con el club y mi representante", destacó ayer el central francés, que pelea con Babin y Álex Pérez por quedarse con uno de los dos puestos en el centro de la zaga para el partido de pasa mañana ante el Rayo Majadahonda.

Después de tres partidos a domicilio, encajando un gol en cada uno de ellos, Baraja quiere por fin echar el cerrojo y aferrarse al crecimiento ofensivo del Sporting lejos de El Molinón para conseguir el primer triunfo como visitante. La primera piedra que quiere colocar bien el técnico rojiblanco está en la defensa, con tres aspirantes en estos momentos para los dos puestos del eje de la zaga. Parece tener ventaja Babin, ya que se perderá el siguiente partido por ir con la selección de Martinica, una circunstancia que le hace tener casi asegurada su participación en el Wanda Metropolitano. Y el otro puesto se lo pelean Álex Pérez y Peybernes. En el caso del francés intentará repetir titularidad tras jugar su primer partido de Liga la pasada semana ante Las Palmas.

"Estoy muy feliz de haber participado en mi primer partido en casa. Es muy importante para mí, ganamos contra un rival que espera como nosotros subir a Primera. Los tres puntos fueron muy importantes, porque veníamos de perder, ahora tenemos que cambiar de mentalidad fuera de casa", resaltó el defensa francés.

Su adaptación a la ciudad ha sido la idónea. Peybernes reconoció que se encuentra más a gusto que en Lorient, aunque matizó que Asturias y Francia tienen muchos parecidos. A Gijón el central ha llegado acompañado de su mujer y su hija, que ya va a una escuela infantil. Y el idioma no ha supuesto de momento una barrera para ninguno. "Entiendo muy bien el español, pero me cuesta algo más hablar, porque me falta más vocabulario", indicó.

En lo deportivo empieza a recoger el fruto a su trabajo. La pasada jornada jugó ante Las Palmas en Liga, tras haberlo hecho en Copa frente al Numancia. Y en ambos partidos el Sporting ganó los tres puntos. Peybernes pelea ahora por ser titular, aunque no le asusta la competencia. "Con Babin es muy fácil porque habla francés, y con Álex Pérez y Juan Rodríguez tenemos un gran conexión, porque intentó hablar español y ellos intentan hablar inglés. Pero tenemos el mismo objetivo, que es subir a Primera, por eso tenemos un buen entendimiento", señaló.

Peybernes tuvo además el pasado fin de semana un momento especial, con su puesta de largo en El Molinón. "La afición del Sporting es increíble, es una fuerza de más, es como tener doce jugadores en el campo. En el momento más difícil del partido la gente nos ayudó y levantó. Espero que en toda la temporada tengamos el mismo ambiente", resaltó el central francés.