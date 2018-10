Baraja: "Confiamos en la mejor versión de Djurdjevic, sabemos que la va a encontrar"

Baraja analiza el partido que afrontará mañana el Sporting en el Wanda Metropolitano en el Rayo. El técnico del Sporting le resta importancia a la presión de Djurdjevic por lograr su primer gol, y a la necesidad del equipo de lograr el primer triunfo como visitante.

Partido en el Wanda. "Es un partido diferente, jugar de lunes, en una semana tan larga, con mucho tiempo sin competir, aunque nos sirvió el partido del Langreo. Es un partido en el que es importante para nosotros tratar de seguir la línea de Las Palmas, tenemos que llegar al partido con mucha mentalidad, actitud e intensidad, y también con mucha humildad".

Centrales. "Es importancia que haya competencia, que haya rendimiento, y que cuando pienses en introducir cambios el rendimiento sea bueno, y para ellos también, y para tratar que el equipo sea más competitivo. En una Segunda muy larga, es importante tener soluciones".

Inyección moral triunfo Las Palmas. "Es importante ganar, pero también la forma de hacerlo. Ante Las Palmas hicimos un gran partido. Si queremos mejorar como equipo y estar con los mejores, tenemos que tratar de llevar esa misma mentalidad. Tenemos que tratar de ser un equipo fiable, que entre al partido con intensidad. Ellos vienen de tres derrotas y saldrán con todo para ganar, y tenemos que afrontar el partido con una gran mentalidad".

Tipo de rival. "Es un equipo que por su forma de ver el fútbol siempre trata de jugar, de asociarse, de buscar la pelota, de ser protagonistas a través del juego y la posesión. Tenemos que interpretar bien, estar juntos en las situaciones de presión, y con la pelota, salir rápidos y crear situaciones de peligro".

Diferencia del Wanda al Cerro. "El escenario es bonito por el campo, pero la frialdad del horario, de jugar un lunes, sin mucho público, tiene que llevarnos a nosotros a afrontar el partido a nosotros desde el inicio muy concentrados. Las dimensiones son parecidos al Cerro del Espino. El rival tiene bastantes variantes tácticas".

Ganas de ganar fuera. "Esta categoría te demuestra al final que lo importante es sumar puntos fuera y en casa. Fuera aún no hemos ganado, y para nosotros tiene que ser una gran motivación y no un lastre. No hay que crear ningún tipo de trauma de jugar en casa o fuera, tenemos que insistir en llegar bien, y competir con cualquiera como lo estamos haciendo en este inicio de temporada".

Ansiedad Djurdjevic. "Está tranquilo, tiene experiencia, y sabe que los delanteros pasan por rachas. Tiene el poso suficiente para saber que esto se va acabar, y que si el equipo tiene ocasiones él marcará. El gol le puede liberar, hay que darle tranquilidad".

Posible cansancio del delantero serbio. "Su condición física ha ido evolucionando con el paso de los partidos. Confiamos en su mejor versión, y sabemos que la va a encontrar. Estoy contento con su predisposición y actitud, y el gol llegará seguro".