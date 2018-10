Al Sporting sólo le vale ganar

Ganar o ganar. El Sporting vuelve esta noche a El Molinón con la obligación de ofrecer juego y tres puntos para recuperar a una decepcionada afición que en el último partido en casa pidió la dimisión del entrenador y de la junta directiva. Los rojiblancos, cuya última victoria se remonta un mes atrás, reciben al Córdoba de Sandoval (El Molinón, 21.00 horas, Gol), el peor visitante de la categoría. Baraja medita dar entrada a Neftali en lugar de Djurdjevic, que tras nueve partidos como titular sigue sin marcar.

El incendio sólo se apaga con victorias y el Sporting tiene esta noche pocas excusas para no lograrlo. El enfado de la afición exige una reacción, principalmente, a base de resultados y Baraja parece dispuesto a cortar su infinita paciencia con Djurdjevic. Al menos, así se vio en el último ensayo de ayer, el que utiliza habitualmente para probar el once. Neftali ocupó la punta de ataque. Falta por comprobar si el Pipo se atreverá, finalmente, a sentar al fichaje más caro de la historia rojiblanca. Geraldes también probó como lateral izquierdo, aunque parece difícil que el portugués pueda arrebatarle el puesto a Canella.

El resto de la alineación del Sporting será, en principio, la vista en Cádiz, donde el equipo sumó un empate. Mariño continuará bajo palos, con la defensa formada por Molinero, Álex Pérez, Babin y Canella. Por delante, el técnico rojiblanco mantiene su fe en la pareja Cofie-André Sousa. En las bandas estarán Álvaro Jiménez y Lod, con Carmona como enganche por detrás de Neftali o Djurdjevic. Las únicas bajas son Blackman y Noblejas.

El Córdoba se presenta en El Molinón como el único equipo de Segunda que no ha conseguido todavía puntuar fuera de casa. Sandoval regresa con el gijonés Marco Canal dentro de su cuerpo técnico y con otro exrojiblanco en sus filas, Miguel de las Cuevas. El alicantino no estará, en principio, en el once. El equipo califal podría ser el formado por: Carlos Abad; Loureiro, Aythami, Quintanilla, Javi Galán; Vallejo, Javi Lara, Álvaro Aguado, Jaime Romero; Alfaro; y Piovaccari.