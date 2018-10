El Sporting da otra vida a Baraja

Baraja contará con una vida extra. Pese a la mala dinámica del equipo, la directiva del Sporting no se plantea por el momento su destitución, aunque el margen de confianza en el técnico se estrecha. Los malos resultados han debilitado la figura de Baraja, pero en el club no quieren precipitarse a la hora de tomar decisiones drásticas. En una categoría tan larga como la Segunda, el Sporting ha iniciado con mal pie la temporada, lejos de las expectativas marcadas, con un escaso bagaje de 14 puntos sobre 33 posibles. Después de once jornadas, el Sporting tiene a tres puntos la sexta plaza, que da derecho a jugar el play-off, a ocho el ascenso directo, pero a solo tres de los puestos de descenso. No era la situación esperada en verano para estas alturas del curso, pero la cercanía con la sexta plaza y las pocas jornadas que se llevan disputadas son los argumentos que hacen mantener la calma a la directiva, que evita darle un ultimátum esta semana a Baraja.

No obstante, el técnico tiene una dura prueba de fuego con dos partidos en apenas cuatro días. El jueves el Eibar visita en Copa El Molinón, mientras que el domingo los rojiblancos jugarán en Almería en Liga. Al igual que hace dos semanas, cuando el Sporting empató en Copa ante el Rayo Majadahonda y en Liga ante el Cádiz, la imagen que ofrezca el equipo en los dos próximos partidos puede hundir o relanzar al Pipo dentro del club.

El año pasado Paco Herrera fue destituido en la 18.ª jornada, pese a que las sensaciones no eran buenas desde semanas atrás. La directiva parece seguir el mismo camino del curso pasado, de apurar el mayor tiempo posible antes de afrontar el cambio de técnico. Y más tras contar con cuatro entrenadores diferentes (Abelardo, Rubi, Herrera y Baraja) en apenas dos años.

En la planta noble de Mareo reparten la culpa del mal momento entre Baraja y su plantilla, y esperan que los jugadores den un paso adelante, en especial los fichajes - donde ya se señaló hace unas semanas a Lod- que han ofrecido un bajo rendimiento hasta la fecha. En el club dudan que un cambio en el banquillo sea la solución en estos momentos, ya que no siempre garantiza que vaya unido a un mejor rendimiento, pero también entienden que se puede llegar a un extremo en el que sea la mejor solución posible sea el despido del Pipo, pero no creen que se esté ya en ese punto. También existe preocupación por la falta de gol y que Djurdjevic, por el que el Sporting pagó 2,5 millones de euros, aún no haya logrado perforar ningún partido la meta rival. Porque la ausencia de gol y la escasa propuesta futbolística en algunos partidos han hecho saltar las alarmas al sportinguismo en todos sus niveles.

El pasado viernes El Molinón volvió a dictar sentencia a Baraja, pidiendo su destitución, y señalando de nuevo al palco. Ese clima de tensión se ha recibido desde el consejo con un alto nivel de preocupación, y como un enfado lógico de la afición. El estadio gijonés presentó el viernes una discreta entrada, con apenas 16.000 espectadores, lejos de los casi 24.000 abonados que tiene el club. La Copa, con acceso gratuito para los socios, y con la presencia de los menos habituales ya que se presume que jugarán los canteranos, se presenta como una oportunidad para intentar acercar de nuevo la grada al equipo. Pero para ello se necesita que el Sporting vuelva a ganar y que la sensaciones mejoren.