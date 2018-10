Baraja: "Me siento tranquilo en cuanto a la confianza que me transmite el club"

"Nos falta acierto de cara a gol y fluidez en el juego". Rubén Baraja asume el diagnóstico de un Sporting que lleva un mes sin ganar y en el que cada vez su cargo empieza a estar más discutido. "No me siento cuestionado. Trabajasmo igual que el año pasado, es el mismo método, y la gente estaba feliz", subrayó esta mañana el Pipo. "Todo pasa por ganar", insistió antes de dar un paso al frente antes de volver a El Molinón, donde mañana el equipo disputar la Copa ante el Eibar. "Si tengo que ser el foco de las críticas para que mis futbolistas estén más liberados, lo acepto", sentenció.

"Me siento tranquilo en cuanto a la confianza y los gestos que el club me transmite", destacó Baraja preguntado por sus últimas conversaciones con los responsables del conjunto rojiblanco. "Me centro en el juego, en los partidos, en tratar de hacer un buen análisis del rival y en trasminitir energía y entusiasmo. La experiencia me dice que todo pasa por ganar. Es la realidad", concluyó el entrenador rojiblanco.