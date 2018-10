Sousa, marcado por Baraja

Pese a sumar cuatro partidos sin ganar, Baraja parece dispuesto a llevar a cabo el domingo en Almería un solo cambio con respecto al once que jugó la pasada jornada ante el Córdoba. El sacrificado del empate del último partido apunta a ser André Sousa, que ayer volvió a actuar junto a los suplentes, que serán los que se actuarán este jueves en Copa del Rey contra el Eibar. Santana y Nacho Méndez son los futbolistas que aspiran a ocupar la plaza del portugués el domingo en Almería, donde Baraja también espera dar continuidad a Neftali en el ataque.

El jugador marcado por las últimas malas actuaciones del Sporting es André Sousa. El portugués, que solo dejó de estar en el once inicial en la primera jornada, en el partido de Alcorcón, ha perdido fuelle con el paso de las jornadas, pero aún así ha sido uno de los más regulares en el centro del campo. No obstante Baraja, pese a darle la titularidad, no le dio partidos completos. Hasta en cuatro de los diez encuentros jugados este curso Sousa fue sustituido, y casi siempre siendo el primer cambio del conjunto rojiblanco.

Pese a todo, André Sousa, con 806 minutos, es el quinto jugador con más participación este año, solo superado por Mariño (990), Molinero (958), Álex Pérez (900) y Babin (810). En la primera jornada, la única que entró desde el banquillo, Sousa fue el salvador del Sporting, dando otro aire al equipo en el tramo final y consiguiendo el tanto del empate ante el Alcorcón.

El cambio de sistema ha perjudicado al portugués. Con el 4-1-4-1 del comienzo estaba más arropado y respaldado, mientras que ahora con el dibujo del 4-2-3-1 sufre más, con un mayor recorrido en el campo y con el equipo más partido, lo que le hace tener menos apoyos y alternativas para construir el juego.

Baraja, en el momento más delicado, intenta mantener su idea y recuperar la esencia del Sporting con el mismo bloque, sin apenas retoques en el once inicial. De ahí que ahora mismo solo André Sousa parece que va a ser el único cambio para jugar en Almería. Pero el partido de Copa ante el Eibar puede poner al técnico rojiblanco en una encrucijada, ya que un buen papel de alguno de los futbolistas de los menos habituales puede hacerle dudar y pensar la opción de premiarle con la titularidad también en Liga.

Ausencia de Babin

En el entrenamiento de ayer Baraja volvió a tener otro contratiempo en defensa. Álex Pérez superó su afección vírica y trabajó con normalidad. Pero ahora la duda se sitúa en Babin, que arrastra molestias musculares en el psoas de su muslo derecho, y por prevención estuvo ayer en el gimnasio. El central de Martinica ha sido el líder de la defensa rojiblanca, y hasta la fecha solo se ha perdido dos partidos, frente a Las Palmas y el Reus, ambos en El Molinón, el primero por un virus, y el segundo por estar con su selección.

Pendiente de conocer la evolución de Babin, si es algo puntual o de más calado, Baraja reforzó ayer su idea para la Copa del Rey. El técnico rojiblanco trabaja para jugar mañana con un once integrado por Dani Martín; André Geraldes, Peybernes, Juan Rodríguez, Canella; Cristian Salvador, André Sousa; Traver, Pablo Pérez, Isma Cerro; y Djurdjevic.

El Sporting tiene partido mañana en El Molinón de Copa, pero en el horizonte está lo verdaderamente importante para el equipo, la Liga, donde toca encauzar el rumbo. Y ahí parece que la única pieza que de momento le chirría a Baraja es André Sousa, que pasaría a jugar la Copa con los suplentes, y que abre la puerta a Santana y a Nacho Méndez a retornar al once inicial en Liga.