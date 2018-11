Baraja: "Aquí no hay ningún Messi ni Cristiano que agarre el balón y nos abracemos todos"

La decisión de elegir el once.

No es ningún marrón. Es una buena noticia que el equipo y el colectivo responde a la exigencia. Tenemos que llevar a Almería el ejemplo de ayer con cambios y piernas frescas. Te obliga a modificar y variar jugadores. Lo que nos importa es mantener intensidad y la misma identidad.

El gran rendimiento en la Copa.

Hemos tratado de dar oportunidad a gente que venía trabajando muy bien en la Copa. Hay que hacer análisis de jugadores que están muy cansados y vienen de lesiones. Dani tiene molestias en el psoas, por ejemplo. Babin arrastra unas molestias, También llevamos veinte jugadores en previsión de los que más se han desgastado.

Los cambios que habrá en el equipo

Veo que la información que nos da la Copa es muy positiva. La primera palabra que utilizo es rendimiento en mi catálogo de entrenador. Tenemos que jugar al máximo de nuestra intensidad y potenciar nuestras virtudes.

Ganar por fin fuera

El Almería es un gran rival. Ya se ha visto el resultado que ha hecho ante el Villarreal. En nuestra idea es que si competimos bien vamos a estar cerca de ganar los tres puntos. Necesitamos la victoria fuera de casa que nos dé confianza.

La liberación de Djurdjevic.

Sin duda se ha liberado. Los delanteros viven del gol. Le va a liberar en cuanto a su capacidad. Además, ante el Eibar, los dos delanteros hacen gol y eso es un refuerzo para el equipo. Cuando vives en el cero a cero, cualquier error te puede penalizar.

Cómo ha sentado la victoria.

Sirve para que la plantilla esté viva en cuanto a competencia. Aquí no tenemos a Messi o a Cristiano para coger la pelota y después todos nos vayamos a abrazar. Lo que más me importa, es que el equipo siempre mantenga un buen tono. Es lo que realmente me motiva.

El paso adelante del equipo.

Si analizamos el juego, el equipo jugó más en campo rival, pero la estructura de los futbolistas que actuaron por fuera (en las bandas) era parecida. La situación que cambia es que el equipo estuvo más tiempo en campo contrario. Es lo que te da la diferencia. Nos estaba costando y lo conseguimos.

Cómo se logró esa evolución.

Atribuyo ese paso adelante a la interpretación del juego. Tenemos que ser un equipo que sepa ser ganador, que tengamos la posibilidad de coger el primer rechace, tener unas buenas vigilancias defensivas... Son cosas que nos dejaron una buena impresión. No me conformo con lo que pasó. Quiero que tenga continuidad y conseguir estabilidad.

Un buen centro del campo.

Santana y Cristian han estado a buen nivel. Son los mismos que jugaron en la Copa en Majadahonda. Los que se ponen o se quitan son los jugadores con su rendimiento. Lo importante es el rendimiento colectivo.

Importancia de crecer como visitante

Es el siguiente partido, es el más importante, y nos tomamos el encuentro con mucha autoexigencia. El terreno de juego no va a estar en las mejores condiciones por lo que pude ver ante el Villarreal en Copa. El Almería es un equipo muy intenso en el juego. Muy de ida y vuelta. Capaz de meterte en tu área. Transita muy vertical. Tienen calidad por dentro y buen remate con Álvaro. Nos lo va a poner complicado.