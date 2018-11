El Sporting, a por su momento

El Sporting quiere seguir en Almería el ejemplo de la Copa. Es el objetivo propuesto por Baraja y el camino más corto para atajar la distancia que separa de la última victoria lejos de El Molinón, lograda seis meses atrás. El Pipo insiste en conservar la misma propuesta para visitar al cuadro andaluz (estadio Juegos Mediterráneos, 18.00 horas), pero no lo hará con los mismos hombres que lo consiguieron el pasado jueves. No con todos. Hernán Santana, Traver y Djurdjevic parten como los mejor colocados para recibir el premio de la titularidad. Habrá que esperar para ver si, finalmente, no son los únicos ante un rival al que la gran renovación de su plantilla no le ha privado de iniciar con buen pie la campaña.

Es el momento. El Sporting pretende aprovechar el impulso del triunfo conseguido ante un Primera División como el Eibar para escapar de los problemas en Liga. Los rojiblancos encadenan cuatro jornadas sin ganar en esta competición y la falta de resultados han agudizado las limitaciones para encontrarse con su fútbol. La última media hora del pasado jueves alumbró el camino. La duda es si Baraja dará el paso al frente para respaldar con titularidades ese buen rendimiento de los menos habituales. La falta de confianza se nota dentro, pero también fuera del campo.

Djurdjevic es uno de los nombres propios de la semana. El serbio, autor de su primer tanto en el Sporting al undécimo partido, cuenta ahora con más razones para hacerse con la titularidad que tantas veces le entregó el Pipo sin el sólido argumento del gol. A partir de ahí, el trabajo y buen fútbol de Hernán Santana es otro de los avales para que el canario siga en el centro del campo. El incisivo Traver se suma para tomar el relevo de Álvaro Jiménez en la banda derecha. La zaga, sin embargo, parece intocable. Y mucho más, la portería. El posible once del Sporting sería el formado por: Mariño; Molinero, Álex Pérez, Babin, Canella; Cofie, Hernán Santana; Traver, Carmona, Lod; y Djurdjevic. La convocatoria la completan Christian Joel, Geraldes, Juan Rodríguez, Cristian Salvador, Nacho Méndez, Sousa, Álvaro Jiménez, Pablo Pérez y Neftali. El técnico del conjunto gijonés deberá hacer dos descartes antes de que se inicie el encuentro.

El Almería, que sólo ha perdido un partido en casa, suma esta semana dos bajas importantes. Eteki, pilar del centro del campo, no podrá estar por sanción mientras que Caballero, delantero en la recámara y héroe desde Lugo en el último ascenso del Sporting, es baja por lesión. Nano, De los Reyes, Fran Rodríguez y Gaspar también arrastran problemas físicos. En el rival está el exrojiblanco Adri Montoro, debutante con Baraja la pasada campaña.