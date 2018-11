El 22 aprovecha su ocasión

El pasado jueves Pablo Pérez -dorsal 22- fue despedido con una gran ovación en El Molinón en el partido de Copa ante el Eibar. El gijonés ha vuelto a jugar de nuevo en su posición natural, la de media punta, por cuarto partido consecutivo. Y ayer además vio recompensada su actuación con un gol, que llegó cuando apenas iban diez minutos, con el pecho, y que le sirvió para reivindicarse.

Pablo Pérez volvió a marcar un gol con el Sporting ocho meses después. La temporada pasada solo logró uno, y fue en el triunfo abultado por 4-0 frente a la Cultural en El Molinón. Fue un año difícil para Pablo Pérez, sin mucha participación. Este curso fue titular en la primera jornada, y hasta las dos últimas semanas no volvió a tener minutos, en los partidos ante el Cádiz y el Córdoba, que se suman a los choques de Copa frente al Rayo Majadahonda y el Reus, donde el gijonés destacó. Baraja volvió a situar a Pablo Pérez en el once inicial, aunque esta vez en su puesto, por detrás del delantero, y no como la máxima referencia ofensiva. Y Pablo Pérez cumplió, aprovechó un centro lateral de Djurdjevic para poner el pecho y marcar, señalar su corazón rojiblanco, y volver a sonreír tras los duros meses de septiembre y octubre.

Sus números en el partido ante el Almería hablan de su empuje en el plano ofensivo, porque Pablo Pérez marcó un gol, tuvo tres remates y dos centros al área. Además, también se sacrificó en el aspecto defensivo, con cuatro balones recuperados. La única pega fue la imprecisión, aunque se sitúa en la tónica general del Sporting, porque ayer el canterano perdió 19 balones en el estadio de los Juegos Mediterráneos.

Aunque se especuló con su posible salida como cedido el pasado verano, incluso hasta el último día de mercado, Pablo Pérez se quedó en el Sporting para esperar su oportunidad. Y volver a ser un jugador determinante como en el último ascenso del Sporting. Aquel año marcó siete tantos, lo que le hizo ser el tercer máximo realizador del equipo, solo por detrás de Guerrero, con 11, y Carlos Castro, con 9. En una nueva derrota de los rojiblancos, la actuación de Pablo Pérez fue una de las notas positivas. Ya lleva dos partidos como titular, tantos como la temporada pasada. Y en Almería aprovechó su oportunidad y el premio de celebrar un gol.