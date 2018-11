Torrecilla sostiene a Baraja en el banquillo del Sporting: "Confianza plena en él"

El consejo de administración del Real Sporting de Gijón ya ha adoptado una decisión sobre la situación del entrenador, Rubén Baraja. Pese al clamor entre la afición para pedir un cambio de rumbo en el banquillo, la entidad ha decidido que El Pipo continúe al frente del equipo al menos una jornada más. Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting y gran valedor del técnico vallisoletano, ha ratificado a la que ha sido su apuesta en el banquillo para lograr el ansiado ascenso. Lo hace tras las dudas en el consejo de administración, que debatió la situación en las últimas horas y barajó la opción de dar las riendas del primer equipo al entrenador del filial, José Alberto.



Estas son las frases esgrimidas por Miguel Torrecilla





"No estamos satisfechos con los resultados del equipo. Reconocer que el proyecto no se ha configurado para estar del décimo para abajo. Insistir con el cuerpo técnico en ese preocupación. Insistir con el mister, al que le veo fuerte, entero, responsabilizado, con fuerza y energía. Tenemos una oportuinidad contra el Málaga para demostrarlo".

"No es cuestión de hablar de nombres sino de hombres. Se necesitan hombres y valientes"

"La reacción de la grada la da porque ve algo que no le gusta ver"

"Hay una responsabilidad de todos. Mía primero, también del presidente. También los futbolistas. Hay que asumir la responsabilidad entre todos y ser fuertes ante una situación adversa"

mantener entrenadores con resultados adversos y situaciones complicadas. La mayoría de experiencias en las que ha habido esa confianza y tranquilidad ha llevado a que los proyectos lleguen a los objetivos" "Tengo experiencia en. La mayoría de experiencias en las que ha habido esa confianza y tranquilidad ha llevado a que los proyectos lleguen a los objetivos" "Hay que evaluar las cosas dentro de lo que el terreno de juego transmite. Lo que transmita el equipo a nivel futbolístico es importante a la hora de tomar una decisión. Una reacción alimentada desde la crispación te puede llevar a la precipitación".

"Un 10 de confianza en Baraja. Me transmite confianza. Hemos trabajado conjuntamente en la plantila. La plantilla en algunos casos está rindiendo. En otros hay que exigir"

"Tienen que sacar la cabeza los líderes. Los líderes los eligen los grupos"



"Me gusta la gente que mira hacia adelante. Que asume responsabilidad. Que asume el riesgo. A lo mejor aparece un líder que nadie pensaba que lo era. A lo mejor alguien formado aquí en Mareo"



"Confío mucho en esta plantilla. Confío y estoy convencido de su potencial. Y asumo que hoy no están sacando el potencial que tienen"



"No me gusta ni el verbo ratificar ni la palabra ultimátum. Yo confío en el trabajo de un cuerpo técnico. Un cuerpo técnico que se pasa horas y horas in situ aquí en Mareo. Sé cómo trabajan. Sé las cualidades que tienen. No hablo de periodos de confianza. Hablo de un trabajo y se tiene que ver repercutido en resultados. Si fuera por resultados es muy sencillo"