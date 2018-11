El Sporting piensa en José Alberto como recambio inmediato de Baraja

Baraja vive su momento más delicado desde su llegada al Sporting y el consejo de administración rojiblanco medita darle a José Alberto, técnico del filial sportinguista, el timón del primer equipo. Y es que la derrota en Almería ha dejado casi agotado el crédito del Pipo. El técnico ya no tiene el firme respaldo de la directiva, que las últimas semanas le mostró su apoyo pese a la mala dinámica del equipo. La directiva, preocupada por la situación, no garantiza que Baraja vaya a sentarse en el banquillo de El Molinón el domingo frente al Málaga. El cambio de técnico es una opción cada vez más cercana y José Alberto es el mejor colocado para suplir a Baraja, aunque el técnico no es muy del agrado de Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting, que debe ser el que de luz verde a la operación. El club, a pesar de los buenos años de José Alberto al frente del Sporting B, permitió al entrenador ovetense presentarse este verano al casting de entrenadores que puso en marcha el Numancia para sustituir a Jagoba Arrasate.

Ayer fue día de reflexión en la planta noble de Mareo en una jornada en el que el equipo estuvo viajando de vuelta desde Andalucía. Hoy el Sporting disfrutará de jornada de descanso, por lo que de tomar una decisión drástica se llevaría a cabo en las próximas horas, antes del regreso mañana a los entrenamientos de la plantilla.

El Sporting lleva cinco partidos seguidos sin ganar, en los que ha sacado solo tres puntos, y en las últimas nueve jornadas el balance es aún peor, con solo una victoria, y 7 puntos sobre 27 posibles. El conjunto rojiblanco tiene en estos momentos el descenso a solo tres puntos, mientras que el play-off por el ascenso se aleja a seis y el ascenso directo a nueve. Los números preocupan a la directiva, en especial la dinámica descendente de Baraja al frente del equipo. El técnico ha dirigido 38 partidos entre Liga y play-off. En sus primeros 19 partidos logró 14 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Mientras que ahora lleva 4 triunfos, 5 empates y 10 derrotas.

También en contra del técnico juega que ha agotado su crédito entre la afición. El Molinón ya ha dictado sentencia y pidió la cabeza de Baraja en los dos últimos partidos de Liga ante Reus y Córdoba. La grada demanda un revulsivo en el banquillo y una oportunidad para José Alberto, técnico del filial, que parece que ha calado en las oficinas de Mareo. Esta opción no parece que sea primordial para Miguel Torrecilla. Y así lo dejó entrever hace unos meses, "Tiene que ser el mejor entrenador de filiales de España, después veremos si encaja en la primera plantilla", dijo.

Las últimas semanas el equipo ha transmitido muchas dudas, ya no solo por la falta de gol, con el peor arranque goleador en 15 años en Segunda, sino también por los planteamientos y la falta de ambición. El Sporting no es un equipo dominador ni rematador, pero tampoco ha sabido tener reacción en ciertos momentos. A Baraja se le acusa de no haber dado trasladado a sus jugadores un planteamiento más ofensivo ni de apostar por dos delanteros en partidos que estaban cuesta arriba.

A favor del técnico para su continuidad puede jugar el hecho de que el Sporting quiere encontrar una estabilidad, ya que en menos de dos años han pasado por el banquillo Abelardo, Rubi, Paco Herrera y Baraja.