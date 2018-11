Torrecilla sostiene en solitario a Baraja y vincula su futuro al partido ante el Málaga

"¿Nivel de confianza en Baraja del 1 al 10? Hoy (por ayer), de 10". Miguel Torrecilla ratificó ayer a Rubén Baraja como entrenador del Sporting, dos días después de la derrota ante el Almería, que dejó a los rojiblancos a tres puntos del descenso, tras una racha en la que sólo se ha sumado una victoria en los últimos nueve partidos de Liga (7 puntos de los 27 posibles). Torrecilla mostró su apuesta por la continuidad del técnico en una comparecencia en solitario, sabedor el salmantino de que está sin red porque ya no quedan en el consejo rojiblanco quien ponga la mano en el fuego por el entrenador. El respaldo del director deportivo al Pipo, en contra de la opinión de la planta noble, queda, pues, vinculado a lo que suceda el domingo ante el Málaga. "Todo dependerá de lo que muestre el equipo", señaló el salmantino, que repartió la culpa sobre la preocupante situación del Sporting. "La responsabilidad es de todos. Mía, primero, y también del presidente, cuerpo técnico y futbolistas", subrayó.

"No estamos satisfechos con los resultados del equipo. El proyecto no se ha configurado para estar del décimo para abajo, sino del sexto para arriba", admitió Miguel Torrecilla, obligado a ofrecer explicaciones tras dos días de debate con el consejo de administración, al que finalmente convenció para darle una oportunidad más a Baraja antes de optar por otras alternativas como la de José Alberto. "No es cuestión de hablar de nombres, sino de hombres. Se necesitan hombres y valientes", destacó el salmantino, en un comparecencia un tanto ambigua, rápido el director deportivo para anunciar un nivel de confianza "diez" en el técnico pero incapaz de garantizar su futuro si vienen mal dadas ante el Málaga. Las respuestas fueron largas, duraron siete minutos y concluyeron que el domingo es un claro "match ball" para Baraja. Torrecilla protegió la figura del entrenador, pero también apuntó a la plantilla.

"Una reacción alimentada desde la crispación te puede llevar a la precipitación", dejó caer Torrecilla para defender su confianza en el Pipo. "Hay que evaluar las cosas dentro de lo que el terreno de juego transmite. Si lo que me transmite el equipo es pasotismo y falta de confianza en el entrenador, eso se sumará a lo que la grada pueda transmitir", argumentó, insinuando que ése sería el escenario que tendría que darse ante el Málaga para optar por la destitución del técnico. "No hablo de ciclos. Ni de poner un ultimátum. No me gusta ni el verbo ratificar ni la palabra ultimátum", matizó rápidamente. "Yo confío en el trabajo de un cuerpo técnico. Un cuerpo técnico que se pasa horas y horas trabajando en Mareo. Veo a Rubén con fuerza y responsabilizado", añadió.

Miguel Torrecilla se centró entonces en el vestuario, advirtiendo de que los problemas no sólo están en el banquillo. "La plantilla, en algunos casos, está creciendo y en otros hay que pedir más rendimiento. Es lo que hay que exigir", señaló. Continuó pidiendo un paso adelante de los jugadores al reclamar que "tienen que sacar la cabeza los líderes. Y los líderes los eligen los grupos". La falta de liderazgo, entre otras cosas, ya fue asumida por el director deportivo el pasado verano como una de las causas de no conseguir el ascenso. Un lamento al que Torrecilla no parece haberle encontrado solución en el mercado. En todo caso, en cuanto a la elección de los nuevos jugadores, Torrecilla no libró a Baraja. "Hemos trabajado conjuntamente desde el minuto cero", recordó sobre su confección. "Me gusta la gente que mira hacia adelante, que asume responsabilidad, que asume el riesgo y que es valiente. A lo mejor aparece un líder que nadie pensaba que lo era. A lo mejor es alguien formado aquí en Mareo", añadió después.

Los dardos de Torrecilla en su análisis de situación se solaparon con mensajes más conciliadores. "Confío mucho en esta plantilla, estoy convencido de su potencial", comentó sin dejar de apostillar que "asumo que hoy no están sacando el potencial que tienen". No hubo matices cuando se le preguntó por la afición, a la que entiende porque "la reacción de la grada es por algo que no le gusta ver". Aún así, reforzó su idea de que la continuidad de Baraja es lo mejor en este momento. "Tengo experiencia en mantener entrenadores con resultados adversos. Y en la mayoría, la confianza y la tranquilidad que hubo llevó a que los proyectos llegaran a los objetivos", concluyó.