Baraja: "No siento esa presión de que mi futuro pase por ganar al Málaga"

Baraja explica que no cree que se juegue el puesto ante el Málaga, agradece el respaldo de Torrecilla y la directiva para su continuidad, y espera por fin este domingo un triunfo que cambie la dinámica.

Estado de ánimo. "Me encuentro bien. No estoy contento con los resultados que estamos teniendo, pero me siento fuerte y con una gran motivación para darle la vuelta a la situación. Para mi es un reto grande y agradezco la confianza del club. En este momento de dificultad lo que me hace mirar al futuro es mi energía, trabajo y determinación en creer en lo que hago".

Reunion con Javier y Torrecilla. "Agradezco todas las muestras de cariño y confianza, pero entiendo que por encima de todo lo que tengo que hacer como entrenador es entregar los resultados. La dinámica no es buena, estamos trabajando para intentar ganar, que es lo que cambiar esta situación".

Futuro. "No siento esa presión, ni que mi futuro pase por ganar al Málaga. Con Torrecilla hablamos del proyecto. Me siento con fortaleza y energía. Es evidente que los resultados no me están sosteniendo, sino un trabajo diario y de muchos meses".

Cambios para revertir la situación. "Lo primero que necesitamos es ganar, si lo hacemos el equipo crecerá, todo el mundo estará contento. Tenemos que ser un equipo que compita bien".

Málaga. "El partido del domingo se decidirá por una acción puntual. El Málaga compite muy bien, es uno de los mejores equipos de la categoría, que controla los detalles".

Partido como una final. "Mi energía está centrada en el partido del domingo, que mis jugadores estén centrados en el partido, no me paró a escuchar especulaciones".

Afición. "¿Hay una encuesta que dice que el 99,9% de la afición quiere que pierda el equipo para que me destituyan? El domingo la gente, el 99,9% quiere que gane su equipo, quiere un equipo que pelee todos los balones y tenga compromiso con la camiseta".

Optimismo. "Mi mentalidad es ganadora, de que somos capaces de ganar a cualquier equipo. Si la gente está de nuestro lado, podemos ganarle a cualquiera. Cuatro días antes del partido del Almería le ganamos al Eibar. Los resultados son malos, pero a mis jugadores les transmito una mentalidad positiva".

Papel del entrenador. "Tengo que trabajar, insistir, poner a los jugadores que están en la mejor disposición, empujarlos y entregarles energía cuando empiece el partido para que ellos crean en sí mismos".

Bajas en el Málaga. "No creo que sea un alivio. Tiene varios lesionados y sancionados, pero es un equipo muy consistente en todos los sentidos".

Estado de forma. "Canella arrastra unas molestias, Babin se ha encontrado bien hoy, Blackman está en su proceso de aclimatación".