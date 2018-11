Baraja: "No siento que mi futuro pase por ganar al Málaga"

En una semana en la que ha sido ratificado por Miguel Torrecilla, a pesar de que la directiva había pensado en José Alberto como su sustituto, Rubén Baraja evita lanzar un mensaje de preocupación y de que el partido de mañana ante el Málaga en El Molinón vaya a ser vital para que siga como técnico del Sporting. "No siento esa presión y que mi futuro pase por ganar al Málaga", indicó entrenador rojiblanco. "Me encuentro bien. No estoy contento con los resultados que estamos teniendo, pero me siento fuerte y con una gran motivación para darle la vuelta a la situación. Para mi es un reto grande y agradezco la confianza del club", resaltó.

Los cinco partidos sin ganar, sumados a una mala dinámica de 7 puntos sobre 27 posibles, han puesto a Baraja en el ojo del huracán. En los dos últimos partidos en casa, ante el Reus y el Córdoba, la afición pidió su marcha. Esta semana, con la duda de su continuidad, hubo una corriente popular que reclamó a José Alberto como técnico. Pese a todo, Baraja se mostró ayer firme y no cree que la afición esté en contra de que siga. "No creo que haya una encuesta que diga que el 99,9% de la afición quiere que pierda el equipo para que me destituyan. El domingo la gente va querer que gane su equipo, que sea un bloque que pelee todos los balones y tenga compromiso con la camiseta", subrayó el Pipo.

Esta semana, en un momento difícil, el técnico recibió el apoyo de Miguel Torrecilla, director deportivo, y ayer de Javier Fernández, presidente del club. "Agradezco todas las muestras de cariño y confianza, pero entiendo que por encima de todo lo que tengo que hacer como entrenador es mejorar los resultados", señaló Baraja. "La dinámica no es buena, estamos trabajando para intentar ganar, que es lo que hará cambiar esta situación", añadió.

Aunque Baraja se ve con fuerzas, y no en una situación delicada. "Mi energía está centrada en el partido del domingo, que mis jugadores estén centrados en el partido, no me paró a escuchar especulaciones", destacó en alusión a si una derrota podría costarle el puesto.

El técnico rojiblanco tendrá un difícil compromiso ante el Málaga, que va segundo en la categoría. A favor de Baraja, para encontrar una victoria que alivie su futuro, se sitúa el hecho de que los andaluces llegan con muchas bajas y con dudas a domicilio, con una mala dinámica de dos meses sin ganar lejos de La Rosaleda. "El partido se decidirá por una acción puntual. El Málaga compite muy bien, es uno de los mejores equipos de la categoría, que controla los detalles", resaltó el técnico del Sporting. "No creo que sea un alivio que el Málaga tenga varios lesionados y sancionados, pero es un equipo muy consistente en todos los sentidos".

José Alberto, halagado

Después de Baraja, el técnico del filial, José Alberto López, que se barajó esta semana como alternativa al Pipo, habló sobre la ola de peticiones entre la afición rojiblanca para que cogiese el mando del primer equipo. "Solo puedo dar las gracias a todo el mundo, uno se siente orgulloso de que reconozcan su trabajo", explicó el técnico. Cuestionado sobre su meta y futuro en el club, José Alberto señaló que "mi meta es sentirme valorado, ya me siento querido y muy valorado por la afición y por el club, porque en situaciones difíciles estuvieron cerca de mí y así me lo han transmitido".