La última bala de Baraja

Decepcionado con su equipo, con el entrenador y con la directiva, El Molinón estalló en los dos últimos partidos del Sporting en casa ante el Reus y el Córdoba. Los cinco partidos sin ganar, y los 7 puntos logrados únicamente en los últimos 9 encuentros, dejan al Sporting y a Baraja en una situación complicada. El técnico rozó el despido esta semana, pero le salvó la confianza del director deportivo, Miguel Torrecilla. La situación es delicada, el Sporting necesita un triunfo que devuelva de nuevo la paz y la tranquilidad. Para Baraja, pese a que el técnico le quitó importancia, la cita de hoy en El Molinón ante el Málaga (18 horas, Movistar Partidazo) es una final. El Pipo recibió una vida extra, por eso necesita un triunfo para asegurar su continuidad. La tarea no será nada fácil, ya que llega a Gijón el Málaga, segundo clasificado tras perder el liderato el pasado fin de semana.

Baraja, pese a los malos resultados, estuvo casi un mes sin hacer variaciones en el once inicial. Pero en Almería el técnico comenzó una revolución que tendrá hoy su continuidad. Noblejas, Isma Cerro y Traver apuntan a novedades en el once inicial frente al Málaga de Muñiz, en lugar de André Geraldes, Carmona y Lod. Molinero regresaría a la banda derecha, y Noblejas disputaría sus primeros minutos en Liga, debido a la baja de Canella, que ayer no se entrenó por molestias en el sóleo.

El posible once del Sporting sería el integrado por Mariño; Molinero, Álex Pérez, Babin, Noblejas; Cristian Salvador, Hernán Santana; Traver, Pablo Pérez, Isma Cerro; y Djurdjevic. Baraja dará la convocatoria en los instantes previos del partido, por lo que una de las incógnitas será saber si Blackman se vuelve a sentar en el banquillo un mes después de su último partido, el de la derrota en Liga ante el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano.

En Almería el Sporting tuvo una leve mejoría, pero no le fue suficiente para ganar. El problema es que aunque van solo doce jornadas, el margen de error para los rojiblancos es cada vez menor, ya que la distancia con el play-off ya es de seis puntos y el ascenso directo está a once. El Sporting necesita reaccionar ya, salvo que quiera verse obligado a ejecutar una reacción de récord como la de la temporada pasada.

Enfrente estará el Málaga, que ha flojeado en las últimas semanas tras un inicio espectacular. El conjunto andaluz lleva dos meses sin ganar a domicilio, y además llega a Gijón muy mermado por las bajas. Muñiz, que vuelve a su casa, donde se hizo futbolista, aunque ahora como entrenador del Málaga, tiene ocho ausencias. No podrá contar con los sancionados Ontiveros, Adrián González, N' Diaye ni Ricca, así como los lesionados Juankar, Luis Hernández, Álex Mula y Jack Harper.

El Málaga podría salir en El Molinón con Munir; Iván Rodríguez, Lombán, Pau Torres, Diego González; Juanpi, Lacen, Boulahroud, Pacheco; Blanco Leschuk y Koné.