Álex Pérez pide disculpas a Juanpi Añor por sus palabras

El central del Sporting Álex Pérez ha pedido perdón al jugador del Málaga Juanpi tras sus palabras de ayer. El rojiblanco se refirió a la estatura del malaguista para dar su versión del penalti que ayer cometió sobre el venezolano durante el encuentro que enfrentó a Sporting y Málaga en El Molinón.



"No, por supuesto que no. No lo he visto todavía, pero para mí no es penalti. Yo no tengo la culpa de que un jugador mida 1.50, se me eche encima y me lo quiera quitar de en medio. Si me lo hacen a mí constantemente los delanteros y no lo pitan nunca. Es algo de lo que ya estoy cansado, el equipo ha salido perjudicado en varios partidos, pero no está en nuestra mano".



El central rojiblanco publicó una disculpa en su cuenta de Instagram en la que asegura que no era su intención ofenderle y en la que el madrileño, 40 centímetros más alto que Juanpi, admite que su respuesta fue desafortunada.