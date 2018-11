Carmona rescata a Baraja

El Sporting vive como su entrenador: en el alambre. Los rojiblancos sumaron, ante el Málaga, la sexta semana sin ganar después de hacer equilibrios de última hora para lograr un punto en tiempo de descuento. Fue la forma de evitar la primera derrota de la temporada en El Molinón, impulsados por un último cuarto de hora de puro amor propio, tras otra bofetada arbitral, y la salvadora aparición de Carmona. No alcanzó para despojarse de las dudas que acompañan tanto al equipo como a Baraja, sino más bien para reafirmarlas de cara a un derbi que puede ser definitivo en dos banquillos heridos.

Sporting y Málaga salieron a no perder y acabaron empatando tras el tobogán de sensaciones en el que se convirtió el partido después del discutido penalti de Álex Pérez a Juanpi. La rabia de que esa misma acción, en área rival, había quedado sin castigo, ayudó, paradójicamente, a que el conjunto rojiblanco no se hundiera en el momento que había empezado a despojarse de las ataduras de vivir más pendiente de cómo parar al rival que de atacarlo. Verse por debajo centró el objetivo en el gol. Llegó por dos veces. Carmona, intranscendente hasta ese momento, protagonizó la igualada. Primero con otro penalti, protestado por los visitantes y, más tarde, para equilibrar un segundo tanto de los de Muñiz, obra del exjugador del Oviedo Koné, al aprovechar en el segundo palo un doble rechace de Mariño. El Sporting, para lo bueno y lo malo, fue fiel a su entrenador desde el inicio hasta el final: nunca se rindió.

La primera parte se convirtió en un puro tanteo entre dos conjuntos tocados, por diferentes razones. El Sporting se presentó en El Molinón sabedor de la importancia del resultado para poner distancia con su peligroso coqueteo con el descenso y para resolver el futuro de su entrenador. Los malacitanos, por su parte, cohibidos por la ausencia de hasta ocho de sus futbolistas, por sanciones o lesiones. Más de la mitad de ellos, piezas claves en el buen inicio liguero.

La entrada en el once de Noblejas e Isma Cerro, debutantes en Liga, renovó la banda izquierda de un Sporting tembloroso en el inicio. Cristian Salvador, a los diez minutos, regaló a Koné medio gol en un fallo de entrega al que el exdelantero del Oviedo no supo sacarle el filo cuando pisó el área. Le siguió la mejor combinación de los rojiblancos en el partido, en una jugada trenzada desperdiciada con un disparo fuera de Djurdjevic. El pacto de no agresión continuó hasta el descanso.