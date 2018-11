Traver: "El derbi se vive como si estuviéramos en Primera"

"Es una semana atípica, especial, bonita". Álvaro Traver lleva pocos meses en el primer equipo del Sporting, pero sabe perfectamente lo que supone un partido ante el Oviedo. "Ayer pasé por El Molinón y vi la gente haciendo cola y pasar la noche junto al campo. Eso te da un empujón de cara al partido. Te llama la atención, te motiva. El derbi se vive como si estuviéramos en Primera", subraya el rojiblanco tras reconocer la necesidad de tomar impulso después de que la victoria se le resista al conjunto gijonés durante las últimas seis semanas.

"Tengo hambre de jugar, de demostrar. Daría mucho por jugar el derbi o cualquier partido", afirma Álvaro Traver, premio al jugador "Cinco estellas" del mes de octubre, trofeo que entrega la firma cervecera Mahou a través de los votos de los aficionados. Una distinción que valoró tanto su participación en los dos partidos de Copa, ante Rayo Majadahonda y Eibar, y su único partido como titular en Liga, ante el Reus. "Me encontraba bien y tenía la esperanza de jugar y disponer de minutos", comenta el valenciano tras no llegar a participar la pasada jornada, ante el Málaga. "Me llegan muchos mensajes de apoyo. La gente está valorando que estoy trabajando bien. Creo que las oportunidades las estoy aprovechando. Tengo que ayudar, fuera o dentro del campo", concluye.