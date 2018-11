Carmona: "Ni vi el partido del Oviedo; se ha querido dar bombo a mis palabras"

Carlos Carmona puntualizó esta mañana las declaraciones que realizó el pasado domingo, tras el partido ante el Málaga, negando que quisiera hacer alusión al Oviedo al decir que "no veo que nos metan cuatro" justo dos días después de que el conjunto azul cayera en Riazor por esa diferencia de goles. "Me considero una persona tranquila, humilde. Nunca he hablado mal de ningún compañero. Ni vi el partido del Oviedo ni pienso en nada de ellos. Bastante tenemos con lo nuestro", subrayó el balear. En ese sentido, consideró que "se ha dado bombo a esto porque un periodista ha hecho referencia a que mis palabras iban reflejadas hacia el Oviedo", algo que, entiende, da pie a que se puedan producir actos violentos. "Bastante violencia hay en el fútbol como para seguir fomentándola. Hay que cortar este tipo de actos", sentenció.

El capitán del Sporting reconoció que visitar este sábado el Tartiere convierte la semana en "especial". "Estamos con muchas ganas de hacer un buen partido y de conseguir tres puntos para cambiar la dinámica. Estamos cerca. Es el mejor escenario para conseguir una victoria y revertir la situación", destacó. El jugador rojiblanco hizo hincapié en que "ahora no tienes que mirar cómo vamos los dos equipos", en referencia a que ninguno pasa por su mejor momento. Carmona, que marcó la pasada temporada ante el Oviedo, en el empate registrado en El Molinón, aseguró que "firmaría no marcar ningún gol y que lográramos la victoria".