Baraja piensa en Neftali para la visita al Tartiere

El Sporting inició ayer la preparación de la visita al Carlos Tartiere con los primeros ensayos de cara al derbi. La mañana, con menor carga de trabajo para los que fueron titulares en el empate ante el Málaga, mostró que el Pipo piensa en Neftali como recambio de Djurdjevic. Baraja probó al suizo en punta de ataque, acompañado por Pablo Pérez y dentro del conjunto integrado por los teóricos titulares. El jugador podría ver recompensada así su importante aportación el pasado domingo, asistiendo a Carmona en el tanto del empate. Las pruebas, en todo caso, no han hecho más que empezar y habrá que esperar a los próximos días para saber si esta opción toma cuerpo.

El protagonismo de Neftali ante el Málaga puede servirle para volver a ganarse un sitio en el once titular del Sporting, algo que ya sucedió ante el Córdoba y que llegó, entonces, por su buena actuación en Cádiz, también después de saltar desde el banquillo. Rubén Baraja quiso probarle junto a los teóricos titulares durante una de las fases del entrenamiento. No fue el único ensayo. Otro tuvo a Álvaro Jiménez como inquilino del extremo izquierdo, puesto ocupado la pasada jornada por Isma Cerro. El cordobés, sin embargo, viene de haberse quedado fuera de la última convocatoria, por lo que resulta un tanto improbable que vaya a pasar de la grada a la titularidad.

Las bajas en el entrenamiento hizo a Baraja tirar del filial. Los defensas Pelayo Suárez, Zalaya, Berto Espeso y Bogdan completaron la primera sesión de trabajo de la semana. Especialmente activo se vio a Blackman, quien ya se ejercita con normalidad tras los problemas de rodilla que le han mantenido de baja desde la visita liguera al Rayo Majadahonda. El inglés dio muestra del intenso y físico fútbol que le caracteriza, reivindicándose con goles ante la atenta mirada de Baraja.

Traver, galardonado

"Es una semana atípica, especial, bonita". Álvaro Traver lleva pocos meses en el primer equipo del Sporting, pero sabe perfectamente lo que supone un partido ante el Oviedo. "Pasé por El Molinón y vi a la gente que hizo cola y noche junto al campo para sacar su entrada. Eso te da un empujón. Te motiva. El derbi se vive como si estuviéramos en Primera", subraya el rojiblanco. "Tengo hambre de jugar, de demostrar. Daría mucho por jugar el derbi o cualquier partido", afirma el valenciano tras recibir el premio al jugador "Cinco estrellas" del mes de octubre, trofeo que entrega la firma cervecera Mahou a través de los votos de los aficionados. No oculta su decepción por no haber participado en los dos últimos encuentros, pero echa mano de su particular filosofía ante las dificultades: "Me gustan los retos".