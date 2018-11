Canella, sobre la visita al Tartiere: "En nuestra cabeza solo está ir a ganar"

"Es el mejor debir que se puede ver". Roberto Canella destaca la importancia de un duelo como el del Sporting y el Oviedo dentro del fútbol español, así como lo bonito de una semana "en la que la gente te para por la calle, te anima. En cadad ciudad y en Asturias se vive de manera especial". El capitán rojiblanco asume que "tenemos la responsabilidad de hacer feliz a mucha gente" y es ambicioso de cara al duelo en el Carlos Tartiere. "En nuestras cabeza solo está ir a ganar", sentencia.

"He recibido de muchos mensajes de amigos, y de no tan amigos. De todo tipo", comenta Canella sin perder la sonrisa. Vive y disfruta del derbi desde una sana rivalidad que le lleva a asumir lo que el equipo deberá afrontar en territorio azul. "Va a ser un ambiente complicado. Nos van a apretar. Va a ser un partido difícil. Nosotros vamos a jugar nuestras armas, a salir con mucha intensidad. Ganar en casa del eterno rival puede ser un punto de inflexión. Tenemos ganas de que llegue el día del partido", subraya. El rojiblanco apunta que estos días no ha pasado por su Pola de Laviana natal. "Hay más gente allí del Sporting que del Oviedo, pero no he querido pasarme. Iba a ser intenso", bromea. Por último, se ve en plenas condiciones para ser titular tras unos problemas en el sóleo que le dejaron fuera de la convocatoria la pasada jornada, ante el Málaga. "Estoy a disposición del entrenador", comenta tras reconocer que, de cara a un derbi, la motivación extra siempre ayuda a sobrellevar el dolor de otra forma.