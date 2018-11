José Alberto: "Quiero un equipo atrevido, que busque portería rival y que salga intenso desde el inicio"

José Alberto ha sido presentado esta mañana en El Molinón como nuevo entrenador del Sporting. El técnico firma por lo que resta de temporada con el conjunto rojiblanco y otro año más, ampliable a un tercer curso en función de objetivo. José Alberto explica sus primeras sensaciones en la previa de su primer entrenamiento al frente del Sporting.

Sensaciones. "Quiero agradecer la oportunidad que me brinda mi club. La apuesta que hacen por nosotros es grande, somos gente de la casa, que viene con muchas ganas de hacer las cosas bien. Hoy sentimos orgullo y satisfacción. Para muchos he leído que puede ser un marrón, pero nosotros lo vemos como una oportunidad. No me quiero imaginar la cantidad de ofrecimientos que ha tenido Miguel para entrenar al Sporting. Estamos convencidos que vamos a revertir la situación y que vamos a ayudar al Sporting".

Noticia. "Me avisan tras pasar el partido del sábado me llega un mensaje de Javier Fernández y otro de Miguel Torrecilla, de que íbamos a hablar el domingo por la mañana".

Aspiraciones. "Trabajar el día a día. Los que me conocéis del filial siempre nos hemos marcado el partido a partido, que está de moda ahora, pero es cierto que es una realidad absoluta. El partido del Granada es nuestro principal objetivo".

Método. "Somos gente que transmite mucha ilusión, optimismo y seguridad. Si el club ha tomado esta decisión es porque no está en un buen momento, pero los jugadores tienen potencial para revertir esta situación. Tenemos que conseguir la mejor versión de cada futbolista y que pongan su talento al frente del equipo".

Problemas y soluciones. "No hemos hecho un análisis completo, pero lo que hay que hacer es sacar rendimiento a la plantilla. Cuando encadenas malos resultados el nivel de seguridad disminuye. Queremos un equipo atrevido, que busque portería rival, y que salga intenso desde los primeros minutos. Buscamos conectar con la grada. Tenemos una idea definida para el viernes, pero el sistema de juego lo iremos cambiando con el paso de los partidos en función de las necesidades".

Apoyo de la grada y del consejo. "Es para sentirse orgulloso que canten tu nombre durante un partido, es el reconocimiento al trabajo en una labor de club. La apuesta del club es toda. Tenemos seguridad y tranquilidad para trabajar".

¿Cantera o veteranía? "Vamos a hablar de rendimiento, no podemos hablar de jugadores de cantera, de fuera o de 33 años. Vamos a medir el rendimiento, y el que mejor esté será el que juegue".

Relación con Torrecilla. "Desde fuera parece que teníamos tiranteces, pero con Miguel siempre he tenido una buena relación. Me conocía ya desde la etapa de mi hermano en el Salamanca. Si Miguel no quisiese, no estaría aquí sentado. El respaldo de Miguel es total".

Cambios ante el Granada. "Espero ver un equipo que no especula, que apriete lejos de su portería, que vaya hacia adelante, y un equipo que consiga rendimiento y ganar partidos para salir de la zona en la que está y los jugadores adquieran confianza".

Objetivo. "El objetivo es el Granada, no nos puede separar de la semana y el próximo partido. Es un partido difícil, en un escenario complicado, donde el Granada se siente fuerte y obtiene buenos resultados. Y no podemos desviarnos de eso. Lo que tenemos que conseguir es que toda nuestra afición y gente se identifiquen con la idea y se sientan orgullosos de la puesta en escena que queremos hacer".

Pedro Díaz. "Este año está dando un nivel buenísimo y llamando a la puerta, tenemos que animarlo a que siga así, pero hay que esperar a ver cómo está la gente en estos primeros días de entrenamiento para sacar conclusiones".

Afición. "Tenemos que darle a la gente algo para que se enganche, aunque ya lo está, porque es brutal ver cómo está el campo".