José Alberto se gana al vestuario del Sporting

"Cada maestrillo tiene su librillo y en estas últimas jornadas no hemos sabido leer los partidos. Si quieres cambiar la dinámica, no podemos estar especulando, a merced de otros equipos". Hernán Santana asume la evidencia de la necesidad de un giro en el Sporting ante una situación que ha dejado a los rojiblancos a dos puntos del descenso, llevándose por delante a Rubén Baraja. El canario se alía con la filosofía de José Alberto, y secunda la necesidad de practicar un juego atrevido, con más presencia en el área rival y menos vigilancias defensivas. "Prefiero perder siendo un equipo valiente", subraya antes de desvelar que el técnico ha trasmitido al vestuario el deseo de recuperar el esquema que acompañó la mejor racha de resultados esta temporada, el 4-3-3.

"En el fútbol hay que ser valiente, divertirse. Nos olvidamos un poco de eso. Todos estamos aquí porque amamos este deporte. El equipo tiene que disfrutar con el balón", afirma Hernán Santana para dar recorrido a ese interés por ver a un Sporting más alegre, en el amplio sentido de la palabra. "Recibimos a José Alberto de la mejor manera posible. Poniéndonos en sus manos, creyendo y estado convencidos de su idea para ir a muerte con ello", añade el centrocampista canario sobre el nuevo técnico.

A Hernán no le cuesta reconocer que en el vestuario "estamos con ilusiones renovadas. Un cambio de entrenador significa que vuelve a haber una plantilla de 25 futbolistas que vuelven a estar enchufados. La situación no estaba siendo la mejor. Tenemos nuestra parte de culpa, pero seguimos teniendo una temporada muy ilusionante. El Sporting tiene que ser un equipo que luche por estar arriba, ilusionar y convencer a la gente. Hay que recuperar todo eso. No se puede permitir estar mirando más a la zona baja que a la de arriba de la clasificación".

El partido ante el Oviedo ha marcado un antes y un después en el Sporting. Hernán Santana, en este sentido, admite que en el derbi se sintió extraño ante la continua apuesta por balones en largo que condenaron al equipo a la derrota. "Me pareció más oportuno que podíamos hacer más daño sacando el balón. El ADN de salir al contragolpe lo tenemos, pero también tenemos que llevar el peso del partido en ocasiones", explica. Las soluciones ya se han puesto en práctica en los primeros entrenamientos dirigidos por el nuevo entrenador del Sporting, y el canario concreta cómo, desde el primer día, les hizo llegar su apuesta por rescatar el primer sistema táctico de esta campaña. "Nos lo dijo en la primera charla (el 4-3-3). Nos sentimos cómodos", dice del dibujo.

Lo cierto es que la utilización de uno u otro sistema no ha sido determinante en el Sporting a nivel de resultados hasta el momento. El 4-3-3 que pretende adoptar José Alberto viene a ser el 4-1-4-1 que imprimió Rubén Baraja al equipo durante la pretemporada y a lo largo de las seis primeras jornadas de Liga. Una fase en la que se sumaron ocho puntos, repartidos en dos victorias, ante Nàstic y Extremadura, y otros tantos empates, ante Alcorcón y Numancia. El otro tramo de la temporada se abordó con un 4-2-3-1, fase en la que durante ocho partidos, el conjunto gijonés sumó 7 puntos. Las diferencias del rendimiento, en cuanto a puntos, no son tan amplias.

El proceso de adaptación a las nuevas ideas de José Alberto también pasa por personalizar ese 4-3-3 al que se refiere al vestuario. El técnico rojiblanco ve a Neftali en el extremo izquierdo, demarcación que se ha repartido con Álvaro Jiménez durante los primeros días de trabajo. Otra evidencia de interés ha sido comprobar que Carmona se mantiene en banda derecha, aunque un poco más adelantado, como extremo. En este sentido, el balear no ha sido probado, de momento, como uno de los dos volantes que acompañan al pivote defensivo. Este rol lo llegó a desarrollar con Baraja. En cuanto al citado pivote defensivo, la baja federativa de Cristian Salvador limita a que Cofie sea el único futbolista específico para el puesto. José Alberto, sin embargo, ha añadido competencia al ghanés retrasando a Hernán Santana. El equipo se entrena hoy a las 9.30 horas y, a continuación, iniciará el viaje a Granada.