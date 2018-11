El Sporting José Alberto, a la conquista de Granada

La era José Alberto se inicia esta noche en Granada (21.00 horas, Nuevo Los Cármenes, Gol) con muchos cambios y retos renovados. El nuevo entrenador del Sporting buscará la primera victoria a domicilio de la temporada ante un rival que se mantiene invicto en su feudo y al que el club gijonés nunca ha ganado como visitante a lo largo de la historia. Lo hará prescindiendo de, al menos, la mitad del equipo que cayó la pasada jornada en el derbi asturiano, propiciando la destitución de Rubén Baraja. La principal cara nueva será la de Cordero, que ocupará el lateral izquierdo, debutando así en el primer equipo.

La baja de cinco futbolistas: Isma Cerro, Canella y Noblejas, por lesión, y Molinero y Cristian Salvador, por sanción, añade motivos para ampliar la esperada revolución de José Alberto en el once titular. El nuevo entrenador del Sporting tiene claro que recuperará un 4-3-3, pero los últimos ensayos no han dado evidencia como para concretar a los once elegidos. Mariño seguirá bajo palos, mientras que en la defensa Geraldes, Babin y Cordero serán fijos. La duda reside en si Peybernes le quitará el puesto, finalmente, a Álex Pérez.

En el centro del campo, Cofie será el elegido para ejercer de pivote defensivo, mientras que los volantes que acompañen al ghanés están más reñidos. Nacho Méndez y Sousa parecen partir con mayor ventaja al haber sido los más utilizados en esta demarcación durante el último entrenamiento previo al viaje a Granada. Lod y Pablo Pérez, las alternativas, son las otras variables probadas por José Alberto.

En ataque, Djurdjevic y Blackman se disputan la posición más adelantada. Las dudas del entrenador rojiblanco sobre el fondo físico del inglés hace pensar que el serbio puede ser el elegido de inicio. En cuanto a las bandas, Traver, encargado de los lanzamientos a balón parado en el último ensayo, puede arrebatarle el puesto a Carmona, máximo goleador del equipo con seis tantos, en el carril diestro. En cuanto a la izquierda, Álvaro Jiménez se ha quedado como único candidato después de que Neftali se quedará fuera de la lista. Una convocatoria en la que, además de las bajas, tampoco figuran Hernán Santana y Juan Rodríguez. El lateral izquierdo Berto Espeso, con su segunda presencia en una convocatoria del primer equipo, es otra de las novedades de la citación. El nuevo Los Cármenes será la primera piedra de toque para el nuevo Sporting de José Alberto.