José Alberto: "Tengo muchas ganas de vivir mi primer día en El Molinón"

El debut en casa:

Con muchas ganas de vivir el primer día en El Molinón. Para nada nervioso. Con ganas de recibir el cariño de la gente.

La semana tras ganar:

Con tranquilidad. Después de ganar es más sencillo trabajar y reforzar las cosas que se han hecho bien. Estoy contento. Estamos disfrutando. Es muy sencillo el día a día con la plantilla que tenemos. Es muy buen vestuario. Se nota en el ambiente que tenemos en el día a día.

Muy encima de los delanteros:

No me preocupa la ausencia de goles. Tengo muy claro que van a llegar. Tenemos un problema con el idioma. Siempre me dicen que hablo muy rápido y tengo que estar más cerca de ellos. No tengo duda de que los dos van a marcar muchos goles. La plantilla tiene variantes para probar distintos sistemas, jugar con un delantero, dos, uno detrás de otro€

Frenar la euforia:

Lo que prima es la regularidad. Ni un día por ganar vamos a ser los mejores ni por perder, los peores. Tenemos que ir creciendo desde la tranquilidad.

El rival:

El Tenerife tiene una transición defensa ataque muy rápida, dos buenos peloteros, laterales rápidos€ Es un equipo, como la mayoría de Segunda, muy reconocible, buen bloque y capacidad individual. Aunque Oltra no me conozca a mí, a los jugadores sí. El conocimiento de la categoría para todos es grande. Quiero tener continuidad en lo que hemos visto positivo y alargar esos momentos.

El calor de El Molinón:

El rival nos puede quitar el balón y en esos momentos de debilidad tenemos a nuestra gente que nos va a empujar y nos va a ayudar para pasar esos momentos.

Lod por dentro o en banda:

Vamos buscando alternativas. Carmo maneja bien la zona exterior y Lod puede jugar por dentro y por fuera. Tenemos que sacar conclusiones para sacar el mejor once. No todos los jugadores de banda son de estar pegados a la raya. Esos futbolistas escasean. Tenemos los dos tipos en la plantilla.

La baja de Nacho Méndez:

Tenemos mucha confianza en la plantilla y no me fastidia la baja de Nacho Méndez. Está claro que Nacho hizo muy buen partido y esa es la línea que tiene que seguir. Pedro está empujando y está cerca de estar con nosotros. Hay que animarlo a seguir en esa línea.

Lo mejor y lo peor del Sporting:

Vimos que es capaz de correr y transicionar rápido, además de tener pausa y ataque combinativo. Hay dos acciones muy claras en el partido de ataque combinativo: La situación del primer gol, apareciendo por los dos perfiles y cazando el rechace; y en la segunda parte, otra con remate de Carmona alto que es una buena situación de posesión. Tenemos que alternar las situaciones de paciencia, de juego interior y exterior, con transiciones rápidas. Respecto a los defectos, son cosas internas nuestras. Trabajamos semana a semana para ir adquiriendo esos conceptos para dar menos posibilidades a los rivales.

Distancia con la promoción:

Nunca miro la clasificación. Me dicen, me preguntan y me da vergüenza decir que no lo sé. No miramos la clasificación, seguimos en el partido a partido. Tenemos que tener los pies en el suelo.

El recibimiento en casa:

No podemos pedir nada de El Molinón. La afición lleva viendo fútbol muchos años. Es la mejor afición de España. Tenemos que ofrecerles algo que les guste y que se sientan identificados. Lo único que les puedo pedir es que nos ayuden a pasar los momentos de debilidad, no tengo duda de que así va a ser.

El equipo que quiere la gente:

Queremos ver que el equipo compite, que se esfuerza, es intenso y busca portería rival. Es lo que la gente de aquí quiere. Independientemente de que otros días estés mejor o peor.