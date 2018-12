Una Copa para venirse arriba

La Copa del Rey supuso un alivio para Baraja hace un mes, en un momento delicado para el extécnico del Sporting. El triunfo por 2-0 ante el Eibar prolongó unas semanas su etapa en el banquillo y sirvió para reactivar tímidamente al vestuario rojiblanco. Ahora, un mes después, y con nuevo técnico, el Sporting busca rematar la faena y hacer bueno en Éibar (18.30 horas, Bein La Liga) el triunfo cosechado en El Molinón.

Hace una década que los rojiblancos no llegan a octavos de final de la Copa del Rey, cuando por entonces superaron al Valladolid y cayeron después en cuartos de final ante el Athletic. Además hay que remontarse dos décadas atrás para ver la última vez que el conjunto gijonés llegó a disputar cuatro rondas de esta competición, un registro que igualarían si eliminan hoy al Eibar.

José Alberto, que ha ganado sus dos primeros partido al frente del Sporting, quiere prolongar su momento dulce. La Copa puede ayudar a reafirmar su idea de juego y afianzar la moral de un vestuario que estaba alicaído y que ahora vuelve a creer. Enfrente estará un equipo de Primera, con los exrojiblancos Cote y Sergio en sus filas, pero el Sporting ahora cree y confía en sus posibilidades.

Con respecto al partido del pasado fin de semana ante el Tenerife José Alberto medita llevar a cabo una revolución, aunque al técnico no le gusta esa palabra. Hasta ocho caras nuevas podría haber en el once inicial. Ayer, en el último entrenamiento, el técnico no dejó muy claras sus intenciones, aunque una de las opciones que maneja pasarían por dar solo continuidad a tres jugadores del último partido: Cordero, Cofie y Carmona.

El Sporting partió ayer a Éibar con una convocatoria de 23 futbolistas, con las bajas de los lesionados Canella, Noblejas, Isma Cerro y Santana, y la presencia de cuatro canteranos: Cordero, Espeso, Pedro Díaz y Pablo Fernández. José Alberto reconoció ayer que los médicos tomaron la decisión de que Santana parase por unas molestias, pero la situación del centrocampista canario es delicada, ya que es el único jugador que aún no ha tenido minutos (Juan Rodríguez disputará hoy los primeros) y el mercado de fichajes de invierno podría abrirle una puerta a su salida de la entidad.

Hoy en Éibar un posible once del Sporting sería el integrado por Dani Martín; Molinero, Álex Pérez, Juan Rodríguez, Cordero; Cofie, Nacho Méndez; Carmona, Pablo Pérez, Álvaro Jiménez; y Blackman. El resto de los citados son Mariño, André Geraldes, Babin, Peybernes, Espeso, Cristian Salvador, André Sousa, Pedro Díaz, Traver, Lod, Pablo Fernández y Djurdjevic.

José Alberto López, debido a que el domingo el Sporting tiene Liga en Elche, decidió llevar una amplia expedición para afrontar la Copa hoy, aunque no se descarta que alguno de los jugadores con ficha del filial regrese tras el partido y no viaje a Alicante, a donde partirá mañana desde Bilbao la plantilla rojiblanca, para trabajar allí los dos días previos al duelo frente al Elche de este domingo.

En el Eibar, Mendilibar intentará la remontada con una alineación en la que estarían Riesgo; Arbilla, Bigas, Oliveira, Cote; Sergio Álvarez, Escalante; Hervías, Cardona, De Blasis; y Charles. El conjunto armero viene de perder el pasado fin de semana en Vallecas ante el Rayo, pero ha ganado sus dos últimos duelos en casa, ante el Real Madrid y el Alavés.