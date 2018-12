Mendilibar: "El Sporting es un club grande con plantilla suficiente"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, tiene claro que el pase de ronda en Copa no será tarea sencilla. "La idea del Eibar va a ser la de ir a por ellos y pasar de ronda", indicó el técnico del conjunto vasco. Sobre el partido de hoy indicó que habrá muchas rotaciones con respecto a la Liga y que "pocos jugadores repetirán" con respecto al once que alineó en Vallecas, y por eso espera que sus jugadores "no se reserven nada", y den "todo" por pasar la eliminatoria. Con respecto al Sporting, el técnico resaltó que los rojiblancos vendrán "convencidos" de pasar de ronda, y que no saltarán a Ipurua a "esperar" al Eibar. "Tienen plantilla suficiente y es un club grande que seguro que querrá pasar de ronda", comentó Mendilibar sobre el conjunto entrenado por José Alberto.