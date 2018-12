Un festivo completo

La llegada de José Alberto le ha devuelto la alegría al sportinguismo y las ganas de volver a viajar a La Mareona. La ilusión con la que ha llegado el nuevo técnico del Sporting hizo que muchos aficionados no se lo dudasen y eligiesen plan para el día festivo: viajar con el Sporting. "Ahora presta ver de nuevo al Sporting y disfrutar de la Copa", señala el joven aficionado Carlos de la Granda, que acudió acompañado de sus amigos José Ángel Faza, Paula Fernández, Hugo Álvarez, y Ulises gonzalves.

Cerca de 300 aficionados rojiblancos acudieron a Ipurúa en el día de la Constitución para vivir la Copa. Unos se desplazaron desde Asturias y otros de rincones cercanos a la ciudad armera. Como los pequeños Pablo García y Marco Tejada, de la escuela de Logroño, acompañados del adulto Ángel García. "Allí en Logroño hay mucha pasión por el Sporting. Y para los pequeños, que lo viven mucho, siempre que juega cerca el Sporting nos desplazamos para verlo", comenta Ángel García. "Somos muy de Carmona y Mariño", comentan los jóvenes seguidores.

En Éibar hubo asturianos en el exilio, como Vicente Calabozo y Carmen Flórez, en Santander. "Viajamos prácticamente cada quince días a El Molinón, y al ser fiesta, no lo dudamos. Si fuese hace un mes hubiéramos venido con menos gana, ahora estamos más animados. Esperemos coger carrerilla y que nos dure la alegría", señala Calabozo.

En la grada de Ipurúa se unieron un grupo de amigos asturianos, aprovechando que dos de ellos residen en Vitoria y San Sebastián. Juanma Mercado además regreso al estadio del Eibar 14 años después del cruel arbitraje de Rodado Rodríguez. "Es una espina que me quedó clavada aquel día, no lo he olvidado ni perdonado. Ahora el campo está más arreglado y más guapo", resalta este aficionado rojiblanco residente en Vitoria, y que acudió al partido con Rebeca Vázquez, que vive en San Sebastián, y los gijoneses Alejandra Serrano, Patricia Fernández y José Viña. "Estamos a muerte con José Alberto, los jugadores y su cuerpo técnico", explica Viña.

Recuerdo a Solabarrieta

En el partido de ayer se homajeó a Paco Solabarrieta, que fue jugador del Sporting entre 1963 y 1969, y además también defendió la camiseta del Eibar.