La mitad del once inicial, con pasado en la Escuela de Fútbol de Mareo

El Sporting saltó ayer a Ipurúa con un once plagado de jugadores con pasado en la Escuela de Fútbol de Mareo. Cinco de los once titulares habían pasado por el filial sportinguista: Pablo Pérez -goleador-, Dani Martín -que cuajó una gran actuación-, Alberto Espeso -que debutaba con el primer equipo-, Juan Rodríguez -el único jugador del primer equipo, junto a Hernán Santana que aún no había jugado con José Alberto- y Pedro Díaz -que disputó sus primeros minutos con el nuevo entrenador-.

A ellos hay que sumar a Sergio Álvarez, que fue titular en el Eibar, tras haber jugado en el Sporting, entre el primer equipo y el filial y a Cote, que saltó al césped en la segunda mitad. En ese momento, un tercio de los jugadores sobre el campo habían salido de Mareo. Una estadística que incluso aumentó con la entrada de Pablo Fernández y Nacho Méndez. Cuatro jugadores que el año pasado jugaron en el filial acabaron el encuentro.